Мост в Сиверском открыли досрочно – к Дню знаний
Строители сделали замечательный подарок к Дню знаний родителям Сиверского поселения Гатчинского района: в ночь с конца лета в осень запущено движение по мосту через Оредеж – на 3 месяца раньше.
Рубрики: Дороги
Мост на 21 км региональной дороги Сиверская — Дружная Горка — Куровицы через реку Оредеж закрылся на ремонт в марте и должен был открыться в конце ноября. Получилось завершить досрочно.
«Обновлены опоры, пролет, гидроизоляция, асфальт. При этом работы под мостом ещё продолжаются. Поэтому нужно внимательно смотреть на знаки и НЕ давить на газ», - предупреждают дорожники.
Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти
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