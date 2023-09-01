Мост на 21 км региональной дороги Сиверская — Дружная Горка — Куровицы через реку Оредеж закрылся на ремонт в марте и должен был открыться в конце ноября. Получилось завершить досрочно.

«Обновлены опоры, пролет, гидроизоляция, асфальт. При этом работы под мостом ещё продолжаются. Поэтому нужно внимательно смотреть на знаки и НЕ давить на газ», - предупреждают дорожники.

Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти