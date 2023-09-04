Про героев родных и близких: выставка в Гатчинской школе № 9

С работой просветительского пространства «ПРО» и очередной выставкой гостей школы познакомила учитель изобразительного искусства Гатчинской школы №9 Ирина Гурьевна Щеголева

- Эту выставку мы готовили давно, - рассказала Ирина Гурьевна. - С художественной точки зрения проба была сделана несколько лет назад в музее-усадьбе П.Е. Щербова. На выставке представлены материалы из архива, который сохранился в школе. Это поисковые альбомы пионеров дружины имени И.А. Киргетова, учеников 9-й школы 1970-1990-х годов прошлого столетия. Пионерская организация вместе с октябрятами проводила поисковые операции. Например, «Орден в моем доме»… Мы показали нашим школьникам старые альбомы и предложили: раз это сделали наши ученики – сделайте и вы тоже. Так памятные исследования дополнились материалами семейных архивов учеников 2023 года. Это рассказы о родных, прошедших Великую Отечественную войну, войны в горячих точках рядом с границами СССР и России.

Экспонаты ребята готовили вместе с родителями, а затем с Ириной Гурьевной оформляли экспозицию. На выставке представлены рассказы о героях, сканы документов, фотографии, личные вещи и боевые награды.

Экскурсии в просветительском пространстве Ирина Гурьевна также проводит вместе с ребятами, которые участвовали в наполнении выставки. Из уст детей звучат реальные истории об их прадедах и прапрадедах. Как началась война для каждого из них, как повлияла на дальнейшую жизнь и судьбу.

Напомним, что новый школьный кабинет - музейно-выставочное пространство «ПРО» появилось в школе №9 в конце 2019 года, и первая выставка была посвящена Новому году и традициям его празднования. В торжественном открытии просветительского пространства приняли участие все, кто генерировал идеи, работал над его наполнением и оформлением –Е.Н. Глыбина, Е.И. Айдынян, руководство и коллектив школы во главе с директором Н.С. Ковалевой. Первая пробная выставка показала, что интерес к подобным проектам у школьников и учителей очень высокий.

А дальше работа закипела. Был сделан достойный ремонт. Возможности пространства расширились, благодаря специальному оборудованию для выставочной деятельности и демонстрации проектных, исследовательских и творческих работ учеников и учителей школы. На новой креативной площадке проходили не только занятия, но и устраивались дискуссии, посиделки, где разговор шел про лидеров, про учителей, про выпускников, про успехи. После окончания работы каждой выставки материалы остаются в архиве на сайте школы, а исторический материал на стендах.

Одна из выставок была посвящена истории школы №9, она так и называлась «Про школу» и включала материалы, рассказывающие про особенности учебного процесса в разные времена в школах России, про школьную жизнь, заполненную общественными заботами и дружбой, про летние лагеря и путешествия по Советскому Союзу, про выпускников, которые составляют гордость школы №9. Причем, многие сведения были получены их архива газеты «Гатчинская правда».

- Школа - как часть истории нашей страны - отражается даже в таких небольших нюансах, как школьные фотографии, черно-белые или цветные, где ученики в строгой форме или в ярких и разнообразных костюмах, - отметила Ирина Гурьевна Щеголева.

В продолжение большой выставки «Про школу» в экспозиции были представлены старые тетради и учебники. Причем, и достаточно редкие экспонаты. Так, в школьном музее теперь хранится самоучитель по правильному написанию букв и цифр XIX века.

В 2023 году само время продиктовало необходимость обратиться к героическому прошлому. Выставка «Про героев родных и близких» была открыта перед Днем Победы. Ее уже посетили сотни человек, среди них десятки школьных классов, участники летнего лагеря, представители комитета образования Ленинградской области. Перед началом нового учебного года опыт работы был показан руководителям образовательных учреждений и учителям Гатчинского района.

- Эта выставка приближает детей к пониманию, что всегда были люди, которые защищали свою Родину, а сейчас это и актуально, и необходимо, - уверена Ирина Гурьевна Щеголева.

Татьяна Можаева