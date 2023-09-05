На форуме «Ладога» активная молодёжь разработает новые турпродукты регионов СЗФО

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области организуют молодёжный образовательный форум «Ладога». Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в очном формате с 4 по 10 сентября.

Регионы Северо-Западного федерального округа подготовят реальные кейсы повышения туристского потенциала своих территорий, для решения которых организаторы форума подготовили 7 образовательных потоков: активный и приключенческий туризм, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический, а также «Фабрика контента». Последний направлен на обучение молодёжи инструментам продвижения турпродуктов в современных медиа. По итогу участники разработают реальные маршруты и мероприятия, призванные развить молодёжный туризм.

Участниками форума станут 750 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет: специалисты сферы туризма и логистики, эковолонтёры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители автомототуризма и караванинга и Волонтёры Победы. Бесплатная регистрация открыта на платформе «Росмолодёжь.События» и продлится до 12 июля 2023 года 23:59 мск.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, МЫВМЕСТЕ.

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2023 году вошли 25 площадок. Шестнадцать всероссийских форумов: «Ладога», «ШУМ», «Таврида», «Территория смыслов», «Истоки», «Всероссийский молодёжный форум IT-технологий», «Экосистема», «ОстроVа», Форум рабочей молодёжи, «Машук», «Амур», «Байкал», Форум (слёт) казачьей молодёжи, Форум молодых предпринимателей, Форум социального призвания, «Российский Север» и «Юг молодой». Восемь окружных форумов: «Шерегеш», «УТРО», «Область будущего», «iВолга», «БерегА», «Каспий», «На волне». Международный форум: «Евразия Global». Каждый форум имеет тематику и ценность для участника, реального социального заказчика (регион или орган власти) и партнёров из числа отраслевых лидеров и госкорпораций. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.