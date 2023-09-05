Первые итоги. Как расширяется адресная программа и какие вещи сдают в контейнеры благотворительного фонда «Лепта»

Как показывает статистика фонда, сбор вещей увеличился на 15% по сравнению с предыдущим летним периодом. Это можно объяснить тем, что люди привыкли к доступности контейнеров, поэтому легче участвуют в программе, отдавая ненужные вещи на правильную переработку и благотворительность. Несмотря на первоначальную осознанность, многие не знают, что происходит с вещами дальше, и как следствие нарушают важные правила сдачи вещей, которые позволяют значительно экономить ресурс.

Сдать в контейнеры можно ненужную одежду, обувь в хорошем или удовлетворительном состоянии либо спортивный инвентарь, игрушки и книги, а также испорченные хлопковые или шерстяные вещи. При этом некоторые горожане отправляют в контейнеры различный мусор, в том числе вещи, которые потеряли свои основные функции: защищать и согревать, не говоря уже об откровенно грязных и испорченных синтетических предметах одежды, которые пока еще не перерабатывают в России. Все это ощутимо усиливает нагрузку на сортировочный центр. А портящиеся и не упакованные в полиэтиленовые пакеты предметы могут нанести ущерб хорошим вещам и усложняют процесс их обработки. С решением этого вопроса активно помогают средства массовой информации и эксперты, продвигающие как идеи осознанного потребления, так и правила сдачи различного сырья.

- Тренд последних лет – осознанность. Это коснулось и потребления товаров. Стремительное развитие шеринг-сервисов (групп и площадок в интернете, где люди отдают даром и обменивают вещи) тому подтверждение. Собрать продуманный гардероб с минимумом необходимых и при этом любимых вещей, а также покупать вещи в секонд-хенде в наши дни не зазорно. Новая философия наших дней – отказ от избыточного потребления, экономия ресурсов и забота об окружающей среде. Каждый может внести свой вклад, как покупая в свой гардероб вещи, которые прослужат годами, так и передавая ставшие ненужными вещи и предметы на вторичное использование, – говорит ведущий экотренер, экоконсультант, стилист по осознанной моде Любовь Саблина.

Фонд, в свою очередь, проводит информационно - просветительские проекты для жителей Петербурга, такие как лекции, семинары, экскурсии в сортировочный центр и креативные акции, с целью привлечь максимальное внимание к проблеме.

Сотрудники сортировочного центра рассказывают курьезные истории о вещах, отправленных в контейнеры, порой достойные театральных этюдов. Так, мальчик, не желавший заниматься бальными танцами, сдал в контейнер полный комплект одежды для занятий и был рад, что помог экологии, пока о благородном поступке не узнала его мама. Форму удалось отыскать и вернуть обратно несостоявшемуся танцору, благодаря слаженной работе диспетчера и экспедитора.

В другом случае в контейнере оказалась сумка «на выписку» с полным набором вещей для новорожденного и важными документами. Логисты, сотрудники склада и молодой отец смогли найти вещи, и история имела счастливый конец.

Одна из легендарных историй произошла благодаря забывчивой бабушке, которая решила сохранить фамильные драгоценности в старой обуви и, забыв об этом, отправила ее в контейнер. Клад пришлось искать всем миром, диспетчер, сотрудники сортировочного центра и главная героиня потратили более 5 часов на поиски. История имела счастливый конец и закончилась совместным чаепитием с бабушкиными пирогами.

Это лишь некоторые случаи, самые яркие из многих менее запоминающихся, когда в контейнерах оказывались вещи, для них не предназначенные. Поэтому специалисты рекомендуют не только подготовить вещи к сдаче, выстирать и упаковать в отдельные пакеты, но и проверить карманы и обувь.

Все сданные в контейнеры вещи проходят обязательный путь, в процессе которого их отсортировывают и определяют дальнейшую судьбу. Порядка 20% от общего количества вещей становятся ветошью, которую применяют в промышленности. Лишь малая часть утилизируется и не подлежит последующему использованию. Основной объем вещей раздается в качестве вещевой помощи и отправляется на полки благотворительных магазинов «Лепта». Вырученные от продажи средства идут на финансирование социально-значимых проектов фонда, включая проект «Это не мусор!».

Подробнее о программах можно прочитать на сайте www.lepta.info