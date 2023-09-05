После выступления губернатора Ленобласти Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала больше поддерживать регионы, где уделяется внимание социальной политике, в том числе — Ленинградскую область.

V Форум социальных инноваций регионов — крупнейшая площадка для обсуждения социальных проблем, презентации инновационных технологий и проектов в сфере соцразвития регионов. Пленарное заседание «Современная Россия: устойчивость к вызовам времени» открыла Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что Форум объединил участников со всей России: от Донбасса до Владивостока.

На пленарном заседании выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области успешно функционирует Координационный совет по делам многодетных семей. Предлагаю рассмотреть возможность создания такого органа на федеральном уровне, чтобы среди его задач были поддержка материнства и детства в целом», — предложил Александр Дрозденко участникам Форума.

Он подчеркнул, что шесть лет назад в 47 регионе был принят «Социальный кодекс Ленинградской области», объединивший финансовые меры социальной поддержки граждан. Главной его целью было вывести за черту бедности и улучшить социальное самочувствие населения. Как результат — сегодня Ленинградская область входит в ТОП-10 регионов с самым низким уровнем бедности.

«Бюджет Ленинградской области является абсолютно социально ориентированным. Треть наших мер поддержки ориентирована на семьи с детьми. Решения в соцполитике позволили нам сохранить 7 место в Рейтинге по качеству жизни. В рамках проекта «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области» внедряются и развиваются новые сервисы, в числе которых проактивное назначение выплат и перевод отдельных мер на электронный сертификат. Также создана Виртуальная карта жителя, по которой станут доступны программы лояльности в сферах культуры, спорта и туризма. Сейчас в работе — внедрение электронного сертификата на приобретение детских товаров», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона поделился опытом работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, где реализуются инновации в социальном обслуживании: лица с инвалидностью получают профессиональное образование и возможность выхода в «большую жизнь» через сопровождаемое проживание и трудоустройство. Практика поддержана Агентством стратегических инициатив и уже внедряется в ряде регионов России. Сейчас реализуется проект по созданию вокруг Мультицентра комплексной инклюзивной среды для работы и постоянного проживания. Также в этом году в регионе дан старт реформе психоневрологических интернатов с акцентом на реабилитационном потенциале проживающих.

Особое внимание уделяется комплексной поддержке участников специальной военной операции и членам их семей. В Ленинградской области создано три отделения филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Предоставляется порядка 60 региональных мер поддержки: ежемесячная компенсация за ЖКУ, безвозмездное предоставление в пользование технических средств реабилитации, стипендии губернатора студентам, ежемесячная выплата детям погибших военнослужащих, социальное такси, предоставление земельных участков. На каждую семью оформляется электронный социальный паспорт.

Со следующего года к запуску готовится проект «Академия особого папы» для семей с детьми-инвалидами, технология «Социальная няня». Новым объектом социальной инфраструктуры в Ленинградской области стал Семейный Реабилитационно-Досуговый Центр «СеРДЦе», реализующий программы комплексной семейной реабилитации детей-инвалидов с ведущим методом «иппотерапия».