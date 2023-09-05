Это уже третий фестиваль в Демидовском парке, и, по словам организаторов – Паркового агентства Ленинградской области, эксперименты продолжаются. Каждый год гостей фестиваля ожидает сюрприз – никто не знает заранее, в какую эпоху предложат заглянуть устроители праздника. Первые «Аллеи времен» были посвящены дворянской тематике – с обучением этикету и бальным танцам в костюмах XIX века. В прошлом году территория Демидовской усадьбы превратилась в «Парк культуры и отдыха»: второй по счету фестиваль прошел в советских традициях.

В этот раз темой праздника стала русская народная культура: ремесла, песни и пляски. С утра в Демидовском парке раскинулись шатры ремесленников: здесь заработали кузнечная, гончарная, столярная, ткацкая мастерские. Прямо на глазах публики мастера плели из лозы, занимались росписью, делали народные куклы.

Тут же на концертной площадке выступали фольклорные коллективы из Гатчинского района, Санкт-Петербурга и Пскова, а также театр моды «мАрт», представивший несколько коллекций русских народных костюмов.

Изюминкой фестиваля стали мастер-классы по обучению народным танцам. Под руководством петербургского ансамбля песни и танца «Русская душа» гости учились танцевать камаринскую, кадриль, «барыню», калинку, «березку», водили хороводы.

Каждый посетитель находил себе занятие по вкусу: кто-то просто смотрел выступления артистов на сцене, кто-то плясал вместе с профессиональными танцорами, кто-то пробовал свои силы в народных промыслах. На фестивале можно было поработать кузнечным молотом, сделать своими руками сувенир на гончарном круге, посидеть за настоящим ткацким станком, заняться резьбой по дереву или смастерить бутоньерку из сухоцветов. Для проголодавшихся работали «сытные ряды» с шашлыками и чаями, тут же торговали медом с частной пасеки и продуктами пчеловодства.

Многочисленные гости, интересующиеся историей усадьбы Демидовых, посетили экскурсию по дворцово-парковому ансамблю. А всего, по приблизительным подсчетам организаторов, в этом году фестиваль посетили более полутора тысяч гостей.

Демидовская усадьба в Тайцах набирает популярность, существование этой жемчужины в окрестностях Петербурга перестает быть тайной для большинства жителей Северной столицы, и есть надежда, что само здание усадьбы, пока законсервированное, таки дождется реставрации.

…А пока посетители гуляют по старому парку и любуются выставленными на аллее репродукциями из альбома художника Богдановича, который рисовал усадьбу Демидовых в первозданном виде. Большинство архитектурных украшений некогда прекрасного и богатого парка остались только на картинах.

Екатерина Дзюба