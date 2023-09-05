В Ленинградской области открылся форум «Ладога»
В Ленобласти собралась самая талантливая, креативная и активная молодежь со всей страны.
750 участников 15-го юбилейного молодёжного образовательного форума «Ладога» — специалисты сферы туризма, молодые учёные, эковолонтёры, краеведы, сотрудники музеев.
Впереди шесть дней упорной работы и творчества нон-стоп: ребятам предстоит разработать новые туристические продукты, раскрывающие туристский потенциал разных регионов России, и механизмы повышения доступности внутреннего туризма.
На открытии фестиваля участников поприветствовала председатель Комитета по молодежи Ленинградской области Марина Григорьева. Среди гостей фестиваля Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области, Анна Тютрина, заместитель министра культуры по вопросам туризма Архангельской области, Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Ленинградской области, Ксения Гарькавенко, руководитель направления блогеры АНО «Диалог Регионы» и многие другие.