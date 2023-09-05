В Ленобласти появится экотропа с лавочками из переработанного пластика
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области согласовал организацию новой экотропы «Кургаловская» по территории природного парка «Токсовский».
Рубрики: Экология
Маршрут вдоль берега Курголовского озера общей протяженностью около 2,5 км, который обустроят молочная компания «Виола» и специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий, станет частью приоритетного проекта «Тропа 47».
Уникальность экологического маршрута в том, что все элементы инфраструктуры ― скамейки, стенды и арт-объекты на экотропе будут сделаны из переработанного пластика: так в компании распорядились двумя тоннами упаковки с наименованием прежнего бренда.
Экотропа «Курголовская» объединит экологическую и этнографическую концепции: информационные стенды и арт-объекты будут посвящены не только флоре и фауне ООПТ, но и истории, культуре, традициям народов, издавна населявших территорию Ленинградской области.
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