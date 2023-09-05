Маршрут вдоль берега Курголовского озера общей протяженностью около 2,5 км, который обустроят молочная компания «Виола» и специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий, станет частью приоритетного проекта «Тропа 47».

Уникальность экологического маршрута в том, что все элементы инфраструктуры ― скамейки, стенды и арт-объекты на экотропе будут сделаны из переработанного пластика: так в компании распорядились двумя тоннами упаковки с наименованием прежнего бренда.

Экотропа «Курголовская» объединит экологическую и этнографическую концепции: информационные стенды и арт-объекты будут посвящены не только флоре и фауне ООПТ, но и истории, культуре, традициям народов, издавна населявших территорию Ленинградской области.