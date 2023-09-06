Кинофильмы для взрослых и детей демонстрируются в небольшом деревянном особняке XIX века на улице Урицкого, 27, известном краеведам как дом С.А. Чумакова. После выезда отсюда комитета по культуре Гатчинского района здание несколько лет пустовало. Сейчас, по решению районной администрации, здание передано Информационно-культурному центру «Дачная столица». Он имеет три структурных подразделения – музей «Дачная столица» в поселке Сиверском, музей «Красногвардейский укрепрайон» в поселке Новый Свет и информационно-туристский центр в городе Гатчине. На Урицкого, 27 располагается администрация учреждения – директор, заместители, службы.

Как там оказался киноцентр? Об этом рассказала Ирина Лидзарь - руководитель Информационно-культурного центра Гатчинского муниципального района «Дачная столица», учредитель частного музея Александра Ивановича Куприна.

Идея создания музея Куприна в Гатчине много лет активно продвигалась энтузиастами. В прошлом году под музей Куприна администрация предоставила помещение бывшей сапожной мастерской на улице Соборной. Чтобы начать работу, нужно было отремонтировать изношенное помещение. В ходе ремонта одна за другой вскрывались проблемы, и запланированный косметический ремонт превратился в капитальный.

В начале 2023 года музей зарегистрирован под официальным названием «Частное учреждение культуры «Музей Александра Ивановича Куприна». Как уточнила Ирина Лидзарь, «частное» - просто слово в названии. Это не бизнес-история, а вид некоммерческой организации, которая занимается музейной деятельностью. И единственная на сегодняшний момент организационная форма, которую одобряет Минюст для негосударственного музея.

- В этом году мы выиграли грант администрации Гатчинского района на реализацию проекта «КИНО-лето с Куприным». В помещении с провалившимися полами людей принимать нельзя. Пока история с ремонтом тянется, а денег туда нужно очень много, по договоренности с муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-культурный центр «Дачная столица» на срок реализации проекта нас приютили в этом здании, - пояснила Ирина Лидзарь.

Так летом в особняке на ул. Урицкого поселились «соседи» - творческая группа нового гатчинского музея Александра Куприна.

Кинолекторий «КИНО-лето с Куприным» в Гатчине оказался востребованным. Киносеансы проходят для организованных групп по предварительной записи. И люди идут очень активно.

- История с кинолекторием сегодня получает наибольший отклик. Это не просто сухая музейная экспозиция. Общение и знакомство с творчеством А.И. Куприна привлекает современного зрителя. Идут и взрослые, и дети, - отмечает Ирина Лидзарь.

Кинозал с мягкими креслами-мешками разместился в самом большом помещении бывшего особняка. В мир кино погружают афиши, тематические баннеры. Тут же на столе - кинопроектор. Вдоль стены - витрины с фотографиями и книгами.

Кинолекторий открывает рассказ о Куприне: как он жил в Гатчине, где здесь работал, о его семье, доме. Потом демонстрируется фильм по произведению Куприна. Для детской аудитории это, естественно, детский фильм или мультфильм.

«Девочка и слон» - хит летнего киносезона. Его с удовольствием смотрели дошкольники и ребята из летних лагерей. Познакомиться с писателем, его семьей и друзьями приходили подопечные Гатчинского центра «Дарина». Ребята постарше посмотрели фильм «И вот пришел Бумбо», снятый по рассказам Куприна.

Для взрослой аудитории – свой репертуар. Здесь уже побывали представители гатчинских национальных сообществ: члены Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» и члены татарско-башкирского общества «Юлдаш». Они единогласно решили смотреть киношедевр Бориса Ивченко «Олеся», снятый по одноименной повести Куприна.

Фильм «Колдунья» заинтересовал членов Совета ветеранов Гатчинского района. Эта шведско-французская мелодрама снята в 1956 году также по мотивам повести «Олеся». Главную роль сыграла Марина Влади. Почитатели творчества писателя не только погрузились в ностальгическое прошлое, но и прослушали небольшую лекцию «Куприн в Гатчине». Неподдельный интерес вызвали и экспонаты музея.

Затем к «КИНО-лету с Куприным» присоединилась Школа третьего возраста. И вновь фильм с Мариной Влади заставил всех переживать, сочувствовать и думать... Люди выходили со слезами на глазах. В этой романтической истории они вновь вспоминали себя, соотносили с историей героини...

В «Ночь кино» в музее Куприна прошел сеанс с кинолекторием для взрослой аудитории. Демонстрировался фильм «Яма», снятый в 1990 году по одноименной повести Куприна. Зрители познакомились с историей написания произведения, узнали, как неоднозначно в разные годы к нему относились критика и читатели.

Несмотря на камерный кинозал, рассчитанный на небольшую группу в 10-12 человек, в рамках проекта кинолекторий должны посетить 300 человек. Организаторы уверены – с этой задачей они справятся.

Проект завершится праздником - Днем рождения Александра Куприна. В Гатчине он будет отмечаться в субботу, 9 сентября. В этот день пройдет киномарафон.

Весь день в шахматном клубе «Дебют» на ул. Соборной, д.7 один за другим будут демонстрироваться фильмы о Куприне и по его произведениям, в том числе снятые в рамках Купринского праздника короткометражки «Куприн и Жакомино».

- Это будет финальная точка проекта. Уверена, что в выходной день киномарафон соберет еще больше народа. Добро пожаловать! - пригласила Ирина Лидзарь.

Кстати, еще один интересный факт отмечен сотрудниками киноцентра: люди приходят на кинолекторий, смотрят старые снимки и говорят: «Так вот же этот дом, дом Куприна. Мы в нем находимся!»

Нет уже «зеленого домика Куприна», не сберегли. Но очень было бы хорошо, если бы здание на улице Урицкого стало постоянным местом жительства музея Куприна. Все-таки история музея «всероссийского гатчинского жителя» в старом городском особняке – правильная. Улица Соборная – шикарное место, но там помещение для другой цели. И у творческой группы музея Куприна уже есть на этот счет идеи.

Татьяна Можаева