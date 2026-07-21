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Спортивный форум – для предпринимателей Ленобласти

Команда «Всё равно мы первые» достойно представила Гатчинский округ на спортивном форуме предпринимателей Ленинградской области в Кавголово.

Рубрики:  Спорт

В рамках насыщенной программы участники показали не только стремление к победе, но и командную сплоченность. 

Спортивная программа включала в себя элементы армейской полосы препятствий, квесты на развитие жизненно полезных навыков, пейнтбол и рогейн (навигация по пересеченной местности). Каждый этап требовал от участников скорости, умения принимать решения, лидерских качеств и способности работать в команде.

Команда из 15 человек успешно прошла все испытания, продемонстрировав физическую выносливость, психологическую стрессоустойчивость и умение разрабатывать стратегию, и заняла 2 место в спортивном блоке.