Храм Всех Святых в Гатчине посетили будущие архитекторы

На Гатчинское городское кладбище в храм Всех Святых, который является объектом культурного наследия регионального значения и был серьезно поврежден в годы Великой Отечественной войны, прибыли студенты, обучающиеся по специальностям архитекторов, конструкторов и геодезистов.

Гостей встретил руководитель архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии иеромонах Николай (Безуглов). Он подробно рассказал будущим специалистам об истории строительства и сложной исторической судьбе этого храма.

Визит состоялся в рамках реализации губернаторского гранта, целью которого является проведение лазерного сканирования и создание детализированных объемных 3D-моделей зданий, являющихся объектами культурного наследия.

В ходе практической части работы студенты и специалисты выполнили подробную фотофиксацию текущего технического состояния здания, а также всех сохранившихся декоративных элементов его внешней и внутренней отделки. Затем под чутким наблюдением преподавателей университета с помощью специального профессионального геодезического оборудования было произведено лазерное 3D-сканирование объекта. Полученные высокоточные материалы и цифровые облака точек станут важнейшими исходными данными для последующей разработки комплексного проекта реставрации святыни.

Гатчинская епархия выражает искреннюю и сердечную благодарность руководству, профессорско-преподавательскому составу и студентам СПбГАСУ за экспертную помощь, деятельное участие и вклад в сохранение нашего общего духовного и культурного наследия.

Гатчинская епархия Русской Православной Церкви