В ночь на 31 августа экипаж патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования на дороге, ведущей к Орловой роще, заметил двоих мужчин, которые стояли на обочине дороги возле автомобиля «Ока» и вели себя вызывающе: громко нецензурно ругались, размахивали руками. Полицейские решили проверить у них документы и привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка.

Однако, увидев патрульный автомобиль, мужчины быстро сели в свою «Оку» и хотели уехать. Но не успели. Сотрудники полиции подошли к машине и потребовали выйти. Пассажир тут же бросил себе под ноги на асфальт прозрачный пакет с комплементарной застежкой, в котором находилось неизвестное кристаллообразное вещество. На вопрос: «Что в пакете?», гражданин честно признался, что это наркотик «для личного употребления».

35-летний Александр Ч. был задержан. Пакет с кристаллами изъяли, упаковали, опечатали и отправили на экспертизу. Согласно справке экспертов, вещество, представленное на исследование, является смесью, содержащей наркотическое средство, известное в быту как «соль», массой 1,88 г. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело.