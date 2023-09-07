С 6 по 9 сентября 180 юных аграриев из более чем 11 регионов России будут состязаться в девяти номинациях: «АгроБио», «АгроРоверы», «АгроРоботы», «Добропчёл», «АгроСмарт», «АгроКоптеры», «АгроКосмос», «АгроМетео», «АгроВет».

Победители и призеры региональных этапов конкурса представляют Орловскую, Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Калининградскую, Тверскую, Новгородскую Ленинградскую, Херсонскую области, Москву, Ставропольский край, ЛНР и ДНР.

Приветствовал участников конкурса ректор университета, доктор ветеринарных наук Виталий Морозов.

- Современной системе агропромышленного комплекса страны нужны талантливые специалисты, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших результатов в развитии сельского хозяйства России. Именно от вас во многом зависит успех, будущее нашей страны, её продовольственная безопасность. Конкурс ««АгроНТРИ», безусловно, позволит выявить лучших юных аграриев, а ваш опыт станет вдохновляющим примером для других ребят. Ценность конкурса не только в выявлении лидеров по компетенциям. Важно, что это состязание учит вас мыслить креативно и критично, убеждать и доказывать, быть самостоятельным и ответственным в своих действиях. А значит, победителем может стать тот, кто способен на сознательный выбор пути для себя, своего региона и своей страны, - отметил ректор.

Одна из участниц «АгроНТРИ-2023», Катя Исаева, учится в химико-биологическом классе Гатчинской школы №9. Сегодня девушка приехала в СПбГАУ, чтобы испытать знания в финальном этапе конкурса.

- В этом году я окончу 11 класс, в дальнейшем мечтаю стать ветеринаром. Понимаю, что это трудная работа, нужно иметь много знаний, терпения и индивидуального подхода к каждому животному. Подготовка к испытаниям позволила окунуться в будущую профессию, я с удовольствием попробую свои силы в номинации «АгроВет». Участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023» для меня станет стартом в будущую профессию. Ещё я надеюсь, что наша команда из Гатчинского района одержит победу.

Добавим, в течение двух дней финалисты будут бороться за победу и право представлять свой регион на агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». Кроме выполнения конкурсных работ участники финального этапа посетят Екатерининский дворец и один из передовых агрохолдингов, узнают о работе университета.