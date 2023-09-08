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В Пудости играли в национальные игры

Сегодня в поселке Пудость Гатчинского района прошел десятый фестиваль народных игр и национальных видов спорта.

Рубрики:  Спорт

В фестивале приняли участие 23 команды, среди них сборные поселений Гатчинского района, а также команды «Моржи Гатчины», Школа Третьего возраста, Общественная палата Гатчинского района и Женский совет Гатчинского района, команды общественных организаций «Инкери-Сеура» и «Инкерин Лиитто».

В программе соревнований – метание сапога, кююккя, мелькю, боулинг, петанк.

Подробнее о фестивале читайте в газете «Гатчинская правда».

 