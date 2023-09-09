В 1852 году началось строительство Варшавской железной дороги, и станция Александровская вплотную подошла к окрестностям Царского Села - уездного города Санкт-Петербургской губернии, достигла крестьянских наделов близлежащих селений. Новая станция была открыта в районе пересечения железной дороги с Волхонским шоссе и первоначально именовалась Царскосельской станцией.

Официально станция была введена в эксплуатацию в 1853 году. Уже с первых лет своего существования Царскосельская станция прочно заняла важное государственное и стратегическое значение, стала своеобразным «окном» в Царское Село, в котором в то время находилась знаменитая императорская резиденция и популярный дачный пригород столицы.

Здесь делали пересадку пассажиры Варшавской железной дороги, среди которых было немало наших известных соотечественников. 22 сентября 1858 года, еще до открытия пассажирского сообщения на участке Луга – Псков, по Варшавской дороге возвратился из Пскова в Царское Село император Александр II.

Официальный ввод Варшавской железной дороги до Пскова состоялся 10 февраля 1859 года, а 15 декабря 1862 года магистраль достигла своего конечного пункта – Варшавы.

Первый временный станционный вокзал на станции Александровская был деревянным. В 1858 году здесь появился большой каменный вокзал, а рядом с ним были построены каменные служебные здания и разбит сад. Автором вокзального комплекса, возведенного по типовому проекту в стиле эклектики, стал инженер, профессор архитектуры Института инженеров путей сообщения Петр Ануфриевич Сальмонович, он же проектировал Варшавский вокзал в Гатчине.

25 мая 1868 году на станции состоялось важное событие. В саду с южной стороны от здания вокзала, напротив железнодорожной платформы, в присутствии императора Александра II и других высокопоставленных лиц была освящена каменная часовня в память о чудесном спасении государя императора Александра II 25 мая 1867 года во время посещения Всемирной выставки в Париже. В этот день на императора польским террористом-фанатиком А. Березовским было совершенно покушение. Чин освящения часовни совершил священник Главного Гвардейского штаба протопресвитер Василий Бажанов, который также являлся духовником государя.

Автором проекта белокаменной часовни, увенчанной шатровым куполом и небольшой луковичной маковкой, был столичный архитектор Александр Фомич Видов. Сохранилось подробное описание внутреннего убранства часовни. Главный образ был посвящен Вознесению Господня, два других: Святого Благоверного князя Александра Невского и Святого равноапостольного князя Владимира. Над карнизом часовни имелась надпись: «Слава в высшихъ к Богу». Часовенное здание, стоявшее на высоком каменном цоколе, было обнесено металлической оградой.

Эта святыня была закрыта постановлением отдела управления Троцкого (Гатчинского) уездного исполкома от 28 августа 1923 года и в дальнейшем использовалась под багажный склад. Станционную часовню разобрали 10 января 1949 года во время проведения комсомольского субботника.

До наших дней сохранился прямоугольный каменный фундамент-основание, на котором ранее стояла часовня. 11 августа 2010 года во время Крестного хода «Царский путь» на её месте был установлен крест с портретом последнего императора и надписью: Император Николай II. Благодарная Россия». От старины рядом уцелело здание каменной сторожки и раскидистый дуб.

Станционная жизнь в документах и воспоминаниях

В 1879 году Царскосельская станция получила новое название в честь императора Александра II и стала официально называться Александровской.

В 90-е годы ХIХ столетия пассажиры неоднократно поднимали проблемы, связанные с работой станции и железной дороги. Они требовали, например, прекратить продавать в буфете крепкие спиртные напитки, ходатайствовали об усилении освещения платформ в тёмное время суток, просили начальство внести в график расписания поездов дополнительный, ночной поезд.

«Единственное неудобство для лиц, почему-либо задержавшихся в Петербурге до вечера, является сообщение между Петербургом и Александровской, – сообщала и июне 1897 года газета «Петербургский листок». – Обыватель, пожелавший съездить в Петербург, должен торопиться к

10-ти часовому вечернему поезду, так как ночного в Петербург нет. Было бы хорошо, если бы управление С.-Петербурго-Варшавской железной дороги обратило бы на это серьезное внимание и установило бы такой ночной поезд, тем более что это в интересах той же дороги».

В 1905 году при станции было открыто почтовое отделение, преобразованное в 1910 году в почтово-телеграфное. Оно расположилось в здании Александровского вокзала. Его начальником тогда служил коллежский регистратор Иван Николаев. В предреволюционный период при вокзале работала сберкасса. На станции находилась участковая канцелярия Царскосельской полиции. Большой популярностью у пассажиров и местных обывателей пользовался вокзальный буфет с крепкими напитками, пивом, квасом, всевозможными закусками и бутербродами, чаем.

Из документальных источников известно, что до 1869 года начальником Царскосельской станции служил губернский секретарь Котомкин, имевший при станции служебную квартиру.

Известно, что в 1914-1915 годах начальником станции был Аркадий Константинович Дятлов, а его помощниками – Константин Андреевич Захарчук и Иван Тарасович Филиппов. Со слов жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Викторовны Лозовской, родной брат ее деда, инженера-железнодорожника Петра Ивановича Иванова – Роман Иванович Иванов, перед самой революцией заступил на пост начальника станции Александровская. Он был уроженцем города Вильно и вместе с семьей жил в служебной квартире при станции. В разные периоды с конца ХIХ столетия П.И. Иванов служил на станциях: Луга, Преображенская, Мшинская, Сиверская Варшавской железной дороги. Семье Ивановых принадлежал дом с участком на станции Сиверской.

В октябре 2013 года в городе Гатчине состоялось чествование со столетним юбилеем Яна Антоновича Дрозда, уроженца станции Александровская. Он появился на свет в семье путевого обходчика, в здании железнодорожных казарм. В семье отца воспитывалось ещё трое детей. После смерти родителей от сыпного тифа во время Гражданской войны он с братьями и сестрой воспитывался в детском доме. После окончания ФЗУ при Кировском заводе получил профессию кузнеца. Затем работал шофером, был участником Великой Отечественной войны, служил в авиаэскадрильи связи, сражался с фашистами на Волховском фронте. С 1946 года Я.А. Дрозд обосновался в Гатчине, где до самой пенсии трудился на авиаремонтном заводе.

События станционной жизни дореволюционного времени неоднократно освещались в местной прессе.

«1 апреля днем близ ст. Александровской Варшавской ж.д. в товарном поезде, шедшем в Петербург, от выброшенной паровозом искры загорелась солома, которой была гружена одна платформа поезда, – сообщала уездная газета «Царскосельское дело» в 1908 году. – Платформа с соломой и другая, пустая, сгорели. Движение поездов по линии, прерванной вследствие пожара, было восстановлено после двухчасовой остановки».

Другое сообщение, относящиеся к 1913 году, было опубликовано в газете «Гатчина», в разделе происшествий: «4 мая при отправлении пассажирского поезда в 6 час. 47 мин. утра со станции Александровской кондуктор, прыгая на подножку, поскользнулся и упал под вагон. Несчастного сильно изувечило, и он был с этим же поездом отправлен в С.-Петербург».

Историческое здание вокзала, как и весь станционный комплекс, сильно пострадали и были частично разрушены в годы Великой Отечественной войны. В непосредственной близости от станции Александровская проходила линия фронта.

По рассказу жителя станции Суйда Виктора Николаевича Туркина, сразу после освобождения этих мест от немецко-фашистских захватчиков, направленного на восстановление железнодорожных путей на участок Александровская – Гатчина в 1944 году, станция находилась в руинах, от самого вокзала остались только стены, деревянные железнодорожные дома были разрушены и сожжены, а некоторые жители обустраивали для проживания землянки. Восстановление вокзала и других построек полностью завершилось только к шестидесятым годам.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует