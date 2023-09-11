Ленобласть бежит Кросс нации

До окончания заявочной кампании осталось 2 дня: зарегистрироваться на забег необходимо до 13 сентября включительно на сайте https://reg.o-time.ru/start/23447.

В этом году центральный марафон «Кросс нации» в Ленинградской области примет Тосно. Участие в нем бесплатное, а на старт могут выйти люди разных возрастов с разной физической подготовкой – профессиональные спортсмены и любители. Взрослые участники сразятся в скорости на дистанциях в 4, 6, 8 и 10 километров. Для самых маленьких предусмотрен забег в 1 километр. Старт будет дан на улице Победы рядом с центральной площадью города, а часть маршрутов будет пролегать через парковую зону.

Разминку перед стартом для всех участников проведет четырехкратная параолимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Алёна Кауфман.

Также на центральной площади тосненским отделением общероссийского движения «Первые» будет организован спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»: участников ждут флагболл, мастер класс по хип-хопу и многое другое.