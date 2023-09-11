Участники форума «Ладога» представили туристические маршруты, которые войдут в программу «Серебряное ожерелье»

На церемонии закрытия форума к участникам и организаторам обратилась председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области, директор молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» Марина Григорьева: «Я хочу пожелать, чтобы вы не останавливались на том, что вы создали, чтобы вы приехали к себе в регионы и предложили реализовать это, чтобы вы подумали, как из этого возможно сделать бизнес, как развить свою собственную территорию и привлечь на неё туристов, сделать там рабочие места. Мы все вместе с вами из России, у нас великая, сильная страна, и Россия – это страна возможностей, а её богатство – это люди, это вы. Сила в людях!», – сказала Марина Григорьева.

Церемония закрытия форума прошла в формате шоу «Путешествие мечты» – действие, в котором представлены все результаты образовательных потоков и демонстрируется карта путешествий СЗФО, раскрывая все места, созданные участниками форума.

Руководитель грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты в рамках форума «Ладога» Вероника Дроздова поблагодарила участников за сделанный выбор создавать возможности, пожелала верить в себя и реализовывать проекты.

По итогам образовательной программы участниками были разработаны 48 туристических маршрутов и коммуникационные стратегии по продвижению проектов. Участники представили проекты по 7 направлениям форума: аудиогид по городам «Серебряного ожерелья», проект пешей экскурсии по Петрозаводску «От завода до храма: путь души», мотофестиваль «Шустрая Белка», иммерсивный sup-спектакль в Старой Руссе и гастрономический фестиваль северорусской кухни «Морошка».

На церемонии закрытия состоялось награждение победителей грантового конкурса Росмолодёжи. Грантовую поддержку на общую сумму более 2 млн рублей получили 8 проектов из Удмуртии, Дагестана, Санкт-Петербурга и Псковской области. Наибольшее финансирование в размере 500 000 рублей получил проект Никиты Ерошевича мастерская 3D-печати для фронта «Цех 47» из Ленинградской области.

Во время церемонии закрытия состоялась Всероссийская акция «Встанем» в поддержку бойцов СВО. Данную акцию запустил Ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. Во время интервью волонтёрам он показал символ «рукопожатия», который объяснил, как «жест единения и солидарности двух поколений победителей».

Партнёрами форума Росмолодёжи «Ладога» стали: VK, Ростелеком, Банк России, проект «Твой ход», Россия – страна возможностей.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, МЫВМЕСТЕ.