Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России

Организаторами акции выступают: Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая Экономика» и Народный Фронт (НФ) при поддержке Минцифры России.

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции. Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», — подчеркнул Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант».

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок — новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники.

Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами –– вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно. Уверен, что изначально просветительский проект уже давно стал определенным "знаком качества” для всех, кто ассоциирует себя с цифрой — чем больше баллов по итогу “диктанта” — тем сильнее ты ”прокачен”. Особенно ценно, что акцию поддерживают крупнейшие компании цифрового контура — это не только социальная ответственность, но и вклад в развитие российских ИТ-решений», — комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Цифровое пространство в наши дни каждому дает возможность быть более образованным, информированным и мобильным, но в то же время цифровизация бросает новые вызовы. Онлайн-среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Именно поэтому цифровая гигиена, цифровая безопасность и цифровая грамотность — это критически важные для современного человека компетенции. В этой связи оперативная диагностика уровня своих цифровых навыков становится особенно актуальной», –– Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

На следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.

В прошлом сезоне акции приняли участие более 919 тыс. человек со всей страны. В этом году «Цифровой Диктант» планирует стать еще масштабнее! Итогом проверки знаний станет определение Индекса цифровой грамотности населения России.

В этом году организаторы представляют уникальный формат акции: можно пройти не только традиционное для Цифрового Диктанта онлайн-тестирование на сайте акции ЦифровойДиктант.рф, но и посетить региональные офлайн-площадки, оборудованные всем необходимым для проверки знаний. Участников также ждут различные мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности.

Старт «Цифрового Диктанта» уже скоро! Следите за анонсами и новостями на официальном сайте акции ЦифровойДиктант.рф, а также в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассники.





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