Ленобласть отправляет бойцам бани и спецоборудование

Вместе со своим представителем в зоне СВО Сергеем Мачинским глава региона обсудил с Героем России помощь Ленинградской области именным подразделениям региона в зоне СВО.

«Ленинградская область поддерживает именные части региона, находящиеся в зоне специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев из нашего региона. Отправляем гуманитарную помощь, высокотехнологичное оборудование, материалы, запчасти для ремонта техники. Во время нашей недавней встречи на месте ― в зоне СВО ― много положительных эмоций у ребят вызвала мобильная баня. Такие готовые бани мы уже привезли на пробу и теперь готовы поставить еще ― они на платформах с колесами, их легко перемещать с места на место, топятся с улицы: залил воду, закинул дрова — и готово», — рассказал Александр Дрозденко.

Герой Сабля отметил, что такие комплексы очень пригодятся бойцам, особенно прохладной осенью и зимой, «когда уже не пойдешь купаться на озеро».

Решено, что Ленобласть привезет в зону СВО дополнительные мобильные бани, теплые вещи и спецоборудование.

В регионе создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами Ленинградской области, госпиталями и рембазами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение в Ленинградской области идет через фонд «Ленинградский рубеж», а сбор вещей — через районные добровольческие штабы «МыВместе» и другие общественные объединения жителей Ленинградской области.