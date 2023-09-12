Малый бизнес включается в инклюзивную деятельность

Это договор, по которому предприятия и организации берут на себя обязательства создавать условия для работы и жизни людей с ограниченными возможностями – создавать безбарьерную среду, производить товары и предоставлять услуги и сервисы. Присоединение к Национальному инклюзивному договору осуществляется в рамках программы «Открыто для всех», инициированной Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Тема обсуждалась на июльском Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области. И комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка призвал предпринимателей и организации поддержки стать участниками программы.

Региональный Фонд – центр «Мой бизнес» Ленобласти одним из первых в России среди центров «Мой бизнес» присоединился к Национальному инклюзивному договору. Фонд уже несколько лет осуществляет инклюзивную деятельность, направленную на создание условий для получения услуг Фонда людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В рамках Национального инклюзивного договора планируется предоставлять консультационные услуги людям с инвалидностью, проводить программы обучения, оказывать содействие в получении статуса «социальное предприятие», предоставлять другие виды поддержки, услуги и сервисы.

Среди представителей бизнеса, подписавших договор во время торжественного открытия Форума, - ООО «Балтийская лоза», индивидуальные предприниматели Яна Карасова, Александр Орлов, Юлия Пастухова, Елена Токубаева. Они взяли на себя обязательства обучать и трудоустраивать людей с инвалидностью, создавать для них индивидуальные условия труда, проводить мастер-классы, занятия по адаптивному плаванию и адаптивной физкультуре, а также организовывать соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, на сегодняшний день в Ленобласти – уже больше 30 предприятий малого бизнеса, подписавших Национальный инклюзивный договор.

Тема участия бизнеса в программе «Открыто для всех» обсуждалась и на пленарном заседании Форума. В разговоре приняла участие Мария Воронова, руководитель проекта программы «Открыто для всех» дивизиона «Качество жизни» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Она подчеркнула, что «…механизм создания доступной среды не сработает, пока бизнес не включится в этот процесс, не начнет принимать инклюзию как ценность своей компании – на уровне своей корпоративной ответственности. На данный момент в нашем сообществе уже более 400 компаний, которые присоединились, в том числе активно присоединяется Ленинградская область».

Подробности участия в программе «Открыто для всех».