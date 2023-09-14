Ленобласть развивает деловые контакты с Индией

«Интерес дружественных стран к экономическому сотрудничеству с Ленинградской областью большой. Мы видим потенциал в развитии товарооборота с Индией, в увеличении количества деловых контактов. Одна из важных тем обсуждения — это достижение баланса импорта и экспорта. Для реализации планов нам также надо развивать логистику и морские контейнерные перевозки через порты Ленобласти и Санкт-Петербурга», ― сказала заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Делегация из 14 индийских предпринимателей из штата Гуджарат посетила Центр развития промышленности Ленинградской области. Деловая программа включает также встречу с представителями бизнеса Ленобласти, заинтересованными в экспорте и импорте продукции. В частности, наш регион может поставлять в Индию продукцию ЛПК, развивать туристический потенциал. В конце 4 квартала запланирована уже вторая по счету бизнес-миссия в Индию.