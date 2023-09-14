Молодежь Ленобласти — за безопасность

В 2024 году в регионе появится центр компетенций «Безопасность и профилактика» на базе вновь создаваемого Центра патриотического воспитания».

«Деятельность Центра компетенций по направлению «Безопасность и профилактика» будет организована на базе регионального центра патриотического воспитания, который начнет работу в 2024 году. Он будет вести системную работу по консолидации экспертизы и знаний, оказывать методическую поддержку другим регионам России по вопросам информационной безопасности, профилактики идеологии терроризма и экстремизма. В этом смысле Ленинградская область имеет богатый опыт: в регионе сформирована команда высококвалифицированных кадров, экспертов, работающая в направлении безопасности и профилактики более 10 лет, которая уже активно делится своими наработками и опытом с другими субъектами Российской Федерации. В условиях современной геополитической обстановки этот опыт остро востребован специалистами по работе с молодёжью. Мы очень рады, что, благодаря статусу Федерального центра компетенций, мы сможем системно интегрировать эти эффективные методики в практику работы по всей стране», — рассказала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Всего в конкурсе приняли участие 16 регионов, 11 из них стали победителями. Центры компетенций станут постоянными точками аккумуляции профильного опыта и знаний, объединения смыслов и отраслевой экспертизы.