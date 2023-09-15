Право на жизнь без барьеров

Поддержка обеспечена

В Ленинградской области проживает свыше 114 000 граждан с инвалидностью. Все они имеют право на расширенный пакет социальных услуг и денежные выплаты от государства. В числе таких мер поддержки – бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на топливо, закупка продуктов питания для детей-инвалидов и многое другое.

Впрочем, одних только льгот недостаточно для обеспечения полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим Ленобласть активно совершенствует городскую инфраструктуру, защищает трудовые права инвалидов и запускает инновационные социальные проекты. Только на формирование безбарьерной среды за последние 10 лет регион израсходовал более 800 млн рублей. В областном комитете по социальной защите населения это направление работы считают приоритетным.

– Годом ранее мы приспособили под требования доступной среды 26 социальных объектов, в этом году их будет уже 27, – пояснили нам в комитете соцзащиты. – В том числе: 14 учреждений в сфере образования, по 6 – в сфере культуры и труда, 1 объект здравоохранения.

Ещё 4 года назад специалисты комитета изучили жилищные условия всех инвалидов-колясочников, проживающих в Ленобласти. Так родился проект «Домой без преград». Он предусматривает бесплатную помощь маломобильным гражданам в перемещении по лестницам многоквартирных домов с применением передвижного подъёмника.

– Тысячи колясочников проживают в городах Ленобласти. Если человек живёт на 4-м этаже, то ему, как правило, очень трудно спуститься по лестнице, – делится с нами Владимир Лебёзкин, председатель Ленинградского областного отделения «Всероссийского общества инвалидов». – Этот проект значительно повышает уровень качества жизни маломобильных групп населения, имеющих ограничение способности к передвижению.

Всего же адаптированными к формату безбарьерной среды в регионе считаются 1625 объектов. Узнать о них всегда можно на информационной платформе «Карта доступности Ленинградской области. Область без преград», разработанной областным правительством.

– Сейчас ведётся работа по совершенствованию платформы в части размещения на ней информации о доступности магазинов, аптек и других часто посещаемых объектов.

Безграничные возможности

Не только жить наравне со всеми, но и добиваться выдающихся успехов в творчестве или спорте. В Ленинградской области инвалиды могут проявить себя на трудовом поприще, в просветительской работе, даже в официальной инклюзивной лиге КВН. Особенно ярко из года в год выступают наши спортсмены-паралимпийцы.

Один из них – лыжник Игорь Кириллов. В 2023 году он принёс Ленинградской области первое золото Единых игр Специальной Олимпиады в Казани.

– Это было грандиозно, – вспоминает Игорь. – Я готовился к соревнованиям много лет. И до сих пор помню те ощущения, которые мне удалось пережить на Олимпиаде.

Его малой родиной стала вся Ленобласть. Мальчик со второй группой инвалидности родился в посёлке Цвелодубово Выборгского района. Ещё в детстве он оказался во всеволожском Доме ребёнка, позже его перевели в Ивангород. Уже взрослым человеком он занялся спортом в Сясьстрое Волховского района.

– Я пошёл на лыжи поздно – в 25 лет. Мой тренер – Алексей Александрович Лебедев вывел меня на уровень области. Я дважды становился чемпионом региона, а затем стал побеждать и на всероссийских соревнованиях. Хоть сейчас и думаю о завершении спортивной карьеры, но лыжи навсегда останутся частью моей жизни. Они дали мне духовное и физическое развитие, научили побеждать обстоятельства, – рассказывает Игорь.

Сегодня мужчина трудится на ферме в Гатчинском районе. Начинал простым разнорабочим, но смог пройти переобучение и теперь служит помощником зоотехника.

– Работы много: сдаю отчёты по поголовью, веду контроль за весом скота. Я тружусь, плачу налоги, как все взрослые самостоятельные люди, – признаётся молодой специалист.

Таких историй успеха в нашем регионе немало. Для инвалидов открыты двери спортивных комплексов в большинстве районов Ленобласти. Например, недавно был оснащён современной техникой спортивно-оздоровительный комплекс города Тихвин. В местном бассейне работает программа по гидрореабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья

– В первую очередь речь идёт о детках с заболеваниями центральной нервной системы, проблемами опорно-двигательного аппарата. У нас также работает клуб «Олимпия», в котором проходят тренировки по футболу для детей с церебральным параличом, – рассказывает Александр Михайлов, директор учреждения.

Все занятия для детей бесплатные, а для взрослых людей с ОВЗ утверждена скидка 50% на посещение комплекса. Подобные меры поддержки можно найти и в других муниципальных образованиях Ленобласти.

Системная работа

Команда 47 и дальше будет совершенствовать меры поддержки жителей с инвалидностью. На прошедшем недавно Форуме социальных инициатив губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о необходимости комплексной работы в этом направлении. В частности, регион поддержит ряд актуальных общественных инициатив. Среди них – проекты по оказанию помощи родителям детей-инвалидов, реабилитации в конно-спортивных клубах, инклюзивная технология «Социальная няня».

– Шесть лет назад был принят «Социальный кодекс Ленинградской области», объединивший меры социальной поддержки граждан. Наш бюджет является социально ориентированным. Ярким примером стала работа Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, где люди с инвалидностью получают профессиональное образование и возможность выхода в «большую жизнь», – рассказал Александр Юрьевич.

Даже федеральные проекты 47-й регион реализует с учётом интересов лиц с ОВЗ. Яркий пример – благоустройство общественных территорий в городах и посёлках.

– При включении проекта в программу мы оцениваем наличие в проекте решений, обеспечивающих его доступность для маломобильных групп жителей: как минимум должны быть выполнены занижения бордюрного камня. В проектах, где есть перепады рельефа, предусматриваются пандусы, – рассказали нам в комитете по ЖКХ Ленинградской области.

До конца года планируется благоустроить набережную в Пикалёво, Яблоневый сад в поселке Курск, Берёзовую рощу в Сясьстрое, Танковую аллея в Новом Учхозе и сквер вдоль набережной в Ивангороде. Все эти объекты будут адаптированы под требования безбарьерной среды и станут символами равных возможностей всех жителей 47-го региона.

Алексей Астапчик

Фото: Комитет по социальной защите населения ЛО