В Ленобласть приехали ревизоры со всей России

Совет с участием заместителя министра финансов РФ Алексея Лаврова и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина проводится в преддверии празднования 100-летия контрольно-ревизионных органов министерства финансов Российской Федерации, которое состоится в октябре.

Своё вступительное слово губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал с цитаты президента России Владимира Путина: «Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины».

Александр Дрозденко отметил, что за прошедшие 100 лет многое изменилось в контрольно-надзорной деятельности: пришли цифровые технологии, повысилось качество работы, появилась возможность полного контроля движения бюджетных средств. «Сегодня основные цели и задачи ревизоров остаются неизменными: сберечь государственную казну, направить каждый рубль туда, где он будет работать эффективно. Финансовый контроль ― это еще и социальные выплаты, поддержка жителей нашей страны, поддержка тех, кто больше всего нуждается, и очень важно, чтобы эти средства доходили до получателей», ― подчеркнул губернатор.

Он отметил значимость профессии ревизора, специалисты этой сферы будут востребованы всегда.

«Ревизорами просто так не становятся ― требования очень высокие. И, прежде всего, к профессиональному уровню подготовки. Людей этой профессии отличает способность решать разноплановые задачи, ориентироваться в широком круге вопросов. В преддверии празднования 100-летия контрольно-ревизионных органов Минфина я поздравляю всех вас с наступающим профессиональным праздником», ― сказал Александр Дрозденко.