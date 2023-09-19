Программа ремонтов дорог к СНТ расширяется

Перспективы развития сотрудничества в рамках соглашения между двумя субъектами обсудили заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский и вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

«Пилотный опыт 2023 года, который стартовал по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, получает позитивный отклик от жителей садоводств. Сегодня к нам поступает все больше заявок на обновление подъездов к СНТ. Поэтому готовимся выйти с инициативой по расширению перечня дорог, подлежащих ремонту. Впереди предстоит значительная работа по оценке ситуации и, конечно, по согласованию нового перечня», — рассказал Евгений Барановский.

Как отмечает Станислав Казарин, многие подъездные дороги к садоводческим массивам десятки лет находились в неудовлетворительном состоянии. В этом году ведутся работы по благоустройству подъездных дорог, обеспечивающих доступ к садоводствам на территории города, а также, в рамках действующего соглашения, на территории Ленинградской области.

Соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к садоводствам было подписано в конце прошлого года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его готовили областной дорожный комитет и петербургское управление по развитию садоводства и огородничества. В большой перечень на ближайшие три года вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.

В числе дорог, отремонтированных в 2023 году: Чаща-Кремено (6,2 км), подъезд к деревне Славянка (1,66 км), «Выборгское шоссе - оз. Пасторское» (3,59 км), въезд в садоводческий массив «Красницы» (4,28 км), отрезок трассы «Ящера – Дивенская - Кузнецово» (5,41 км) и подъезд к деревне Захожье (4,76 км).