Не забудьте заплатить налоги!

Уплатить налоги можно «в один клик» – через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, в Личном кабинете на портале Госуслуг (если налогоплательщики зарегистрированы в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и если ими были поданы уведомления о необходимости получения документов в электронной форме), через размещенный на уведомлении QR-код.

Все уплаченные суммы можно увидеть в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России в разделе «Налоги/Единый налоговый счет/Платежи (операции)».

Срок оплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря 2023 года.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области