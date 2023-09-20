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Не забудьте заплатить налоги!

С 11 сентября налогоплательщикам в Личные кабинеты началась рассылка налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2022 года.

Рубрики:  Общество

Уплатить налоги можно «в один клик» – через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, в Личном кабинете на портале Госуслуг (если налогоплательщики зарегистрированы в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и если ими были поданы уведомления о необходимости получения документов в электронной форме), через размещенный на уведомлении QR-код.

Все уплаченные суммы можно увидеть в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России в разделе «Налоги/Единый налоговый счет/Платежи (операции)».

Срок оплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря 2023 года.

 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области