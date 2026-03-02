Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

03.03.2006 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово. 

 

03.03.2026 с 09:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино, ул. Хвойная.      

 

03.03.2026 с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Малое Верево (часть),

д. Большое Верево (часть),

СНТ «Зайцево».