Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.03.2006 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
03.03.2026 с 09:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, ул. Хвойная.
03.03.2026 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Малое Верево (часть),
д. Большое Верево (часть),
СНТ «Зайцево».
