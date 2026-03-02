«Всеми достижениями мы обязаны людям труда»

В заседании принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк, члены областного правительства, депутаты Заксобрания Ленобласти, сотрудники администрации, руководители гатчинских предприятий, учреждений, представители общественных организаций, почетные граждане.

«Мы справимся с вызовами времени»

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко подвел итоги работы депутатского корпуса.

За 2025 год в совет депутатов поступило 213 обращений от жителей – по вопросам благоустройства и ЖКХ, экологии, предоставления жилья и земельных участков льготникам, оказания адресной помощи. Все обращения и заявления были своевременно рассмотрены, на них даны исчерпывающие ответы.

В ходе предвыборной кампании депутатами были собраны наказы жителей, которые проанализированы и включены в муниципальные программы Гатчинского округа. Всего в программах округа отражено 194 наказа жителей, и 47% из них уже выполнены.

В 2025 году было проведено 11 заседаний совета депутатов, принято 190 решений; проведено 63 заседания постоянных депутатских комиссий, на которых рассмотрено более 230 вопросов.

- Главный финансовый документ, который утверждает совет депутатов, — это бюджет. Он определяет жизнедеятельность всего Гатчинского округа. Одной из главных задач для нас было поддержание сбалансированности бюджета, разумной политики расходов, при этом всегда соблюдается его социальная направленность. Доходы бюджета Гатчинского муниципального округа в 2025 году составили 17,3 млрд рублей, расходы – 19,9 млрд рублей, - обратил внимание Виталий Филоненко.

За минувший год в Гатчинском округе было выполнено 11 муниципальных программ с общим объемом финансирования 17 млрд 820 млн рублей. Самую большую статью расходов составила программа современного образования. Также выполнялись программы развития транспортной системы, сельского хозяйства, культуры и спорта, обеспечения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, стимулирования экономической активности и другие.

В 2025 году в совете депутатов активно велась наградная работа. За достигнутые трудовые успехи и в связи с профессиональными праздниками дипломом совета депутатов, почетной грамотой и благодарностью главы Гатчинского округа были награждены 234 жителя.

- Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи – с учетом сохранения и приумножения результатов 2025 года, – отметил Виталий Филоненко. – Важным событием 2026 года станут выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и Государственной Думы РФ. Уверен, что жители Гатчинского округа проявят активную гражданскую позицию и примут участие в голосовании.

В заключение Виталий Андреевич выразил благодарность жителям, депутатам и администрации округа за плодотворную совместную работу, взаимовыручку и взаимопонимание:

- Спасибо всем жителям за помощь в работе и разумную критику. Время ставит перед нами большие задачи. Их можно решить только сплоченной командой, во взаимодействии с населением, в диалоге поколений, проявляя ответственное отношение к делу, любовь к большой и малой родине. Уверен, мы справимся с любыми вызовами времени!

«Всеми достижениями мы обязаны людям труда»

- 2025-й – год 80-летия Победы, Год защитника Отечества – в Гатчинском округе стал по-настоящему особенным, – так начала свой отчет глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. – Гатчина приняла первый «Кубок городов воинской славы». В рамках акции «От героя к герою» участники специальной военной операции вручили ветеранам Великой Отечественной войны медали. По решению совета депутатов всем 13 фронтовикам, живущим на гатчинской земле – участникам Великой Отечественной войны – было присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского округа». Они стали первыми обладателями этого нового звания и по праву вписали свои имена в историю Гатчинского округа.

За 2025 год в округе было отремонтировано 17 воинских мемориалов. Администрация совместно с местными предприятиями и предпринимателями продолжала оказывать системную помощь СВО, в том числе в комплектовании Вооружённых сил спецтехникой и аппаратурой. В Гатчинском округе реализуется региональная программа «Герои Команды 47» по подготовке ветеранов СВО к работе в органах государственной власти и местного самоуправления.

Безопасность

Людмила Нещадим отметила, что в условиях спецоперации отдельного внимания требуют вопросы безопасности. В 2025 году на территории округа была создана местная система оповещения: пульты управления и устройства для оповещения размещены в 16 территориальных управлениях и в Гатчине. В этом году для развития системы планируется закупка 17 мобильных комплексов.

На территории округа сформирована система укрытий: 192 подвальных помещения в многоквартирных домах и 114 защитных сооружений гражданской обороны – 36 на предприятиях и 78 в муниципальной собственности.

Муниципальная реформа

В Гатчинском округе в 2025 году завершилась реформа органов местного самоуправления, которая привела к централизации управления при сохранении самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения. В результате была создана единая нормативная база муниципальных правовых актов, оптимизирована избирательная система, расширены возможности участия в государственных и муниципальных программах.

Сейчас ведется подготовка Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

Экономика

Объединение поселений в единый округ с переходом на единый бюджет обеспечило централизацию финансовых ресурсов, повысило сбалансированность казны и позволило устранить неравномерность в обеспеченности территорий.

- Мы взяли высокую планку, и 2025 год был насыщен количеством построенных и отремонтированных социальных объектов, дорог, инженерных сетей и дворовых территорий, – отметила Людмила Нещадим.

В условиях санкций, импортозамещения, выстраивания новых логистических цепочек 2025-й стал для Гатчинского округа очередным стабильным годом в экономике. В частности, в объеме производства, особенно на обрабатывающих предприятиях, и в обороте розничной торговли темпы роста выше областных.

Научно-промышленный сектор занимает 76% в структуре экономики, 3,9% приходится на сельское хозяйство, 2,5% – на строительство. В округе ведут деятельность 4743 юридических лица и 8504 индивидуальных предпринимателя, количество которых с каждым годом растет.

Объемы производства за 2025 год выросли на 1,7%, (181,1 млрд), оборот розничной торговли – на 13,3% (52,6 млрд), объем инвестиций в основной капитал – на 14,5% (17,6 млрд), что свидетельствует об экономическом росте. В 2025 году на комиссии одобрено 22 инвестиционных проекта, 16 из которых уже в стадии реализации (птицеводческий комплекс, производство бытовой химии, металлообработка, строительный комбинат и т.д.).

В настоящее время в округе реализуется более 80 инвестиционных проектов на общую сумму 116 млрд рублей, исполнение которых до 2035 года даст новый импульс развитию территории и обеспечит создание около 8 тысяч новых рабочих мест.

Гатчинское «серебро» на «Золотой осени»

В 2025 году на агропромышленный комплекс Гатчинского округа из всех источников финансирования было направлено 780,3 млн рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности составил 16,8 млрд рублей, темп роста – 110%.

В Гатчинском округе – 72,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 75% земель находится в обработке у крупных сельхозпроизводителей, 12 % – в фермерских хозяйствах. За 2025 год введено в оборот более 1200 га земель. На всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве «серебро» за сенаж взял СПК «Кобраловский», который также победил на III областном конкурсе качества сырого молока в номинации «Лучшее молоко Ленинградской области»; АО «Гатчинское» в этом конкурсе заняло 2 место.

За 2025 год в Гатчинском округе количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 106% и достигло 11200. Кредитный портфель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства был увеличен на 10 млн рублей, что позволило сократить очередь субъектов предпринимательства на получение льготного микрозайма.

Отремонтировать 101 автодорогу

В 2025 году на развитие транспортной системы округа было направленно 2,3 млрд рублей. Отремонтировано 125,7 км автомобильных дорог, в том числе 26 участков дорог в Гатчине и 167 дорог в округе, а также 27 дворовых территорий и 23 объекта улично-дорожной сети.

Для обеспечения граждан транспортной инфраструктурой нового качества в 2026 году ставится задача отремонтировать 101 автомобильную дорогу общей протяженностью почти 50 км на сумму 1,7 млрд рублей.

Гатчинский округ первым в Ленинградской области начал транспортную реформу, которая еще в процессе. Было заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 4,22 млрд рублей, в округе действует 53 муниципальных маршрута, общая протяженность которых увеличилась на 18,5 км и составляет почти 920 км. В рамках транспортной реформы в 2025 году было запущено два новых городских маршрута, подвижной состав обновлен еще на 13 единиц; увеличено количество рейсов на востребованных маршрутах, продлено время работы автобусов, организованы заезды в населенные пункты, ранее не обеспеченные транспортным сообщением.

На 2026 год запланировано 574,3 млн рублей на мероприятия в сфере общественного транспорта: в первом квартале будут обновлены еще 18 автобусов. Итого 102 новых автобуса марки Волгабас и ПАЗ будут работать на муниципальных маршрутах округа.

Благоустройство и комфортная среда

В 2025 году на благоустройство и охрану окружающей среды было направлено 2,11 млрд рублей. Выполнен большой объем работ по благоустройству общественных и дворовых территорий как в Гатчине, так и на селе. В рамках федерального проекта«Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в Гатчинском округе было благоустроено 18 общественных территорий, в том числе четыре – в Гатчине («Березовые ворота» – I этап, сквер Спасателей на Аэродроме, территории на ул. Чкалова и на Красной).

В рамках реализации муниципальной программы благоустроено пять дворов – в Гатчине, в Пудомягах и в Шпаньково, обустроены 37 детских игровых и спортивных площадок, 10 пешеходных дорожек и проездов, 15 общественных пространств и территорий общего пользования; в Войсковицах и в Дружной Горке оборудованы площадки для выгула собак.

В 2026 году на благоустройство запланировано 1,6 млрд рублей: на 12 общественных пространств, пять дворов и создание 52 контейнерных площадок.

ЖКХ и жильё

В 2025 году Гатчинский округ провел беспрецедентный по объему комплекс работ по обновлению инженерных коммуникаций: на эти работы было направлено 811 млн рублей, темп роста – 153%. В том числе более 613 млн было реализовано в сфере коммунального хозяйства, 163 млн выделено «Банному комплексу», 34 млн – на строительство инфраструктуры для земельных участков, предоставленных льготникам.

За год было отремонтировано более 7 км теплотрасс, 6,4 км наружных сетей водоснабжения и водоотведения, отремонтировано восемь муниципальных бань. Ведутся работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне Заячий Ремиз, в квартале № 9 г. Гатчины.

На 2026 год на развитие инженерной инфраструктуры Гатчинского округа запланировано 552,5 млн рублей.

На муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского округа» было направлено 912 млн рублей, что в 3,6 раза больше, чем в 2024 году. 220 семей улучшили свои жилищные условия, в том числе 96 квартир было приобретено для расселения аварийного фонда, 43 квартиры куплены для детей сирот.

На сегодняшний день на территории Гатчинского округа признаны аварийными 258 из 1825 многоквартирных домов. На учете нуждающихся в жилье состоит 1070 семей (из них 290 – многодетные). На расселение аварийного фонда будет направлено 95 млн рублей; планируется приобрести 13 квартир.

Экология

В 2025 году в округе были продолжены пилотные проекты по сбору опасных отходов: в муниципальных учреждениях установлен 41 экобокс для отработанных батареек. По поручению Минприроды определено 112 мест для контейнеров по сбору текстиля. Проводится инвентаризация участков с лесной растительностью и подготовка лесоустроительных работ; принято решение о создании Гатчинского муниципального лесничества. Территориальными управлениями созданы 24 площадки для ТКО и ликвидированы четыре несанкционированные свалки.

И главное: с 1 января 2026 года полигон «Новый Свет ЭКО» прекратил прием коммунальных отходов и готовится к рекультивации.

Образование, спорт и молодёжь

В 2025 году на систему образования было направлено 47% от программных расходов бюджета округа – 8,4 млрд рублей. 1 сентября начала работу новая средняя школа в микрорайоне Аэродром – Гатчинский центр образования «Высший пилотаж».

В 2026 году на систему образования Гатчинского округа запланированы расходы в размере 8,2 млрд руб.. Средства запланированы на модернизацию школы № 1, строительство детского сада и спортшколы в Коммунаре, завершение капремонта Гатчинской школы № 4, строительство ясельного корпуса детского сада № 13 в Гатчине.

Единым оператором по работе с молодежью в округе стало созданное бюджетное учреждение «Молодежный центр», во всех территориальных управлениях открыты подростково-молодежные клубы.

В 2025 году на развитие спорта и молодежной политики было направлено 709 млн рублей. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась более, чем на 6,5 тыс. человек и в 2025 году превысила 152 тысячи. За год было проведено 360 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

В 2026 году требуется ввести в эксплуатацию крытую ледовую арену на Аэродроме, завершить капремонт спортзала на ул. Чехова, отремонтировать две спортивные площадки в Коммунаре. На реализацию мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в 2026 году запланировано около 728 млн рублей.

Гатчина готовится к 100-летию Ленобласти

Важный вектор развития в 2026 году – подготовка к празднованию столетия Ленинградской области. Особое внимание уделяется преображению Гатчины, которая примет гостей юбилея. Губернатор Александр Дрозденко лично поддержал приоритетный проект «Гатчина – столица Ленинградской области», предусматривающий комплексную модернизацию городской среды. В рамках проекта планируется благоустройство 25 дворовых территорий и 7 общественных пространств.

Запланирован ремонт фасада Центра творчества юных, реконструкция киноконцертного зала «Победа», проектирование и начало строительства здания Центра творческого развития на Аэродроме.

- 2025 год стал годом невероятно продуктивной работы, – подчеркнула Людмила Николаевна. – Особая благодарность – губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко и правительству Ленинградской области, депутатам Государственной думы, Законодательного собрания и Гатчинского округа, а также команде гатчинской администрации. Все, чего нам удалось добиться, – результат совместных усилий, и в первую очередь этими достижениями мы обязаны людям труда, которые испокон веков прославляют Гатчинскую землю. Огромная признательность руководителям промышленных, научно‑производственных и сельскохозяйственных предприятий, предпринимателям, представителям некоммерческого сектора, общественности и инициативным гражданам. Благодарю каждого, кто неустанно трудился и продолжает трудиться на благо нашей Гатчинской земли!