Столичному округу – особое внимание

Губернатор похвалил темпы развития Гатчинского округа: только за последние восемь лет было построено 20 объектов социальной инфраструктуры на сумму 8 млрд рублей, в стадии завершения находится еще шесть, а на 2027-2030 годы заявлено 17 объектов на сумму почти 10 миллиардов.

- Темпы высокие. Мы давно так не строили. Единственное, хотелось бы, чтобы, конечно, мы все наши объекты сдавали вовремя. У нас, к сожалению, есть определенные просчеты в работе, но, я уверен, что мы со всем справимся, и все у нас получится, – сказал Александр Юрьевич.

Глава региона отметил прогресс в капитальном ремонте жилого фонда Гатчинского округа. Только за 2025 год из фонда капремонта было выделено порядка 600 млн рублей и более 345 млн – из средств областного бюджета. В краткосрочный план 2026–2028 годов заложен капитальный ремонт 256 многоквартирных домов на сумму 3,2 млрд рублей, и дополнительно по отдельной программе капремонта на 2026-й год запланировано проведение работ на сумму 710 млн рублей.

Средства большие, объемы измеряются уже не десятками, а сотнями видов работ. Александр Дрозденко подчеркнул, что все эти работы надо выполнить, потому что сюда, в том числе, заложены средства на ремонт фасадов: «…чтобы придать красивый внешний вид сегодняшней Гатчине – мы должны показать гостям нашу столицу во всей ее красе».

Губернатор заверил, что власти не оставляют без внимания программу расселения ветхого и аварийного жилья, хотя пока плановые показатели не достигнуты: сейчас программа – на сумму 1,3 млрд рублей (расселение почти 500 человек), а задача стоит – под 5 миллиардов.

- Мы ведем переговоры с правительством Российской Федерации, потому что это совместная программа, мы ее софинансируем, причем уже на 70%. Хотелось бы, конечно, чтобы правительство РФ зеркально увеличило свою долю. Мы за своей не постоим, – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор отметил хорошие результаты программы создания комфортной среды. На 2026-й год планируется еще 17 объектов: 12 общественных территорий и пять дворов. На 2027 год цифра будет выше.

Самое важное, как сказал губернатор: на 2026–2027 год планируется выделить на Гатчину и Гатчинский округ 850 млн рублей. Александр Юрьевич публично огласил эту цифру и назвал глобальную задачу, которая предстоит блоку комитета по сохранению культурного наследия – реставрация памятников культуры.

- Мы, наконец, получили предварительное согласие от Министерства обороны (спасибо Сергею Евгеньевичу Нарышкину за поддержку!) на передачу комплекса Красных казарм в собственность Ленобласти. Понятно, что в один год мы их не отреставрируем, я думаю, что, как минимум, года два мы будем заниматься подготовкой всей необходимой проектной и разрешительной документации. Но то, что мы здесь создадим современное офисное, общественное пространство, это очень здорово!

По словам Дрозденко, работа по передаче региону здания Военно-морского архива в Гатчине продолжается, хотя есть сложности.

Губернатор анонсировал совместное заседание правительства Ленинградской области и Академии наук, которое пройдет в марте на базе ПИЯФ, и на котором будет принято несколько принципиальных решений. Одно из них, например, касается Нанотехнопарка и строительства медицинского центра радиотехнологии в Гатчине – с современнейшим оборудованием. Это будет центр всероссийского уровня, тема уже обсуждается с руководством Курчатовского центра и правительством РФ. И еще, по словам губернатора, ряд новых направлений планируется в Гатчине:

- Мы действительно хотим, чтобы Гатчина была культурным, научным и спортивным центром и в целом лицом Ленинградской области, – заявил Александр Дрозденко и отметил, что по итогам 2025 года Гатчинский округ занимает второе место в общем рейтинге Команды 47:

- Это очень хорошее достижение и пример слаженной командной работы: и администрации, и депутатов, и новых территориальных управлений. Спасибо вам за эту преемственность, вы показали всей Ленинградской области, что муниципальной реформы бояться не нужно – это движение вперед. Считаю, что во многом Гатчина сейчас показывает главам администраций районов, как надо работать. Огромное спасибо депутатскому активу. Я понимаю, насколько непросто было вам принимать эти решения, но вы их приняли и последовательно помогли реализовать. Я редко даю хорошие оценки работы, обычно всегда говорю, что муниципалитет сработал удовлетворительно. Гатчинский муниципальный округ в 2025 году сработал хорошо!