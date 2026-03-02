Стартует олимпиада по финансовой грамотности

Она проходит в шестой раз, впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. Олимпиада будет проходить до 2 апреля включительно на сайте Учи.ру.

Ключевой особенностью этого сезона станут задания, адаптированные под реалии цифровой экономики. Участникам предстоит разработать бизнес-план с помощью искусственного интеллекта, научиться распознавать уловки мошенников (включая дипфейки) и освоить базовые навыки страхования. Всего за 60 минут нужно выполнить восемь интерактивных заданий, сложность которых варьируется в зависимости от возраста участника.

Олимпиаду откроет онлайн-урок «Миссия „Компьютер“: как накопить на мечту», который проведет представитель Банка России. Во время урока участники разберутся, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.

Трансляция урока начнется 3 марта в 10:00 по московскому времени. Присоединиться к просмотру можно как на странице мероприятия – на сайте Учи.ру, так и в официальном сообществе Банка России во ВКонтакте, где участники смогут задать вопросы спикеру.

В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя – благодарственные письма.

Организаторами Всероссийской онлайн-олимпиады традиционно выступили Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».