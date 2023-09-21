«Цветы и облака» Ивана Радюкевича

Иван Радюкевич выставляется часто — и в Гатчине, и в петербургских выставочных салонах. И все же каждая очередная встреча с его работами — это всегда удивление и новое открытие.

Излюбленная и основная тема живописи художника из Сиверской - пейзаж. Свое вдохновение он черпает в неброской, но бесконечно разнообразной природе родного края. Пейзажи Ивана Радюкевича необычайно легки, прозрачны, наполнены светом и воздухом. В каждом из них чувствуется особое настроение мастера, едва различимая мелодия его души, которая отзывается и в сердце зрителя. Не меньше радуют и натюрморты, в которых рукой мастера навсегда запечатлена такая неуловимая и такая быстротечная прелесть живых цветов.

Секрет тонкости и одухотворенности работ Ивана Радюкевича заключается в многогранности его таланта. Мы знаем его не только как живописца, виртуозно управляющегося с масляными красками, но и как музыканта и лирического поэта. Как признается сам художник, то, что не получается передать красками, он передает в словах, а то, что не получается передать в словах или красках, он выражает в музыке, и — наоборот.

Так или иначе, в каждой его работе чувствуется удивительное согласие между тремя главными музами — живописи, музыки и поэзии. Картины Ивана Радюкевича поэтичны, его стихи переливаются всеми цветами радуги, его музыка затрагивает глубинные струны души. Кстати, совсем недавно, в августе, вышел нотный сборник с романсами Ивана Радюкевича на стихи классиков и современных поэтов. Он так и называется - «Романсы и песни». Искренне поздравляем мастера с этим событием!

Своей новой выставкой Иван Радюкевич словно прощается с летом, но не с воспоминаниями о нём. Да и вот оно — это лето, запечатленное навсегда. И не только на картинах, но и в музыке, и в поэзии — вот как, например, в этих стихотворениях-романсах Ивана Радюкевича:

***

Уходишь, лето? Что ж, пока!

Тебе пора, давай прощаться.

Хотя, по правде говоря,

Непросто нам с тобой расстаться.

И будем вспоминать порой

Речной песок, прогретый солнцем,

И синь небес, и зелень трав,

И розы под резным оконцем.

Над остывающей рекой

Полоска неба заалеет,

И только свет холодных звёзд

Поманит нас, но не согреет.

***

Всё чаще и чаще смотрю на небо

В глухой тиши полевых дорог.

Что может быть лучше - поле и небо,

Поле и небо, а рядом — Бог.

Посмотришь на запад - розовый ангел

Плывёт в облаченьи небесных риз,

А на востоке - сказочный витязь,

Грозно нахмурясь, над полем повис.

И постепенно уходит тревога:

В приволье небесном не место ей.

Что может быть лучше - в поле дорога,

И облака разбегаются в ней.

Выставка «Цветы и облака» Ивана Радюкевича продлится в Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова до 10 октября.

Юлия Лысанюк