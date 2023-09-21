«Цветы и облака» Ивана Радюкевича
В Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова открылась выставка живописи «Цветы и облака» талантливого художника, члена Гатчинского товарищества художников Ивана Радюкевича. На выставке представлены как ранние работы мастера, так и картины последнего времени.
Иван Радюкевич выставляется часто — и в Гатчине, и в петербургских выставочных салонах. И все же каждая очередная встреча с его работами — это всегда удивление и новое открытие.
Излюбленная и основная тема живописи художника из Сиверской - пейзаж. Свое вдохновение он черпает в неброской, но бесконечно разнообразной природе родного края. Пейзажи Ивана Радюкевича необычайно легки, прозрачны, наполнены светом и воздухом. В каждом из них чувствуется особое настроение мастера, едва различимая мелодия его души, которая отзывается и в сердце зрителя. Не меньше радуют и натюрморты, в которых рукой мастера навсегда запечатлена такая неуловимая и такая быстротечная прелесть живых цветов.
Секрет тонкости и одухотворенности работ Ивана Радюкевича заключается в многогранности его таланта. Мы знаем его не только как живописца, виртуозно управляющегося с масляными красками, но и как музыканта и лирического поэта. Как признается сам художник, то, что не получается передать красками, он передает в словах, а то, что не получается передать в словах или красках, он выражает в музыке, и — наоборот.
Так или иначе, в каждой его работе чувствуется удивительное согласие между тремя главными музами — живописи, музыки и поэзии. Картины Ивана Радюкевича поэтичны, его стихи переливаются всеми цветами радуги, его музыка затрагивает глубинные струны души. Кстати, совсем недавно, в августе, вышел нотный сборник с романсами Ивана Радюкевича на стихи классиков и современных поэтов. Он так и называется - «Романсы и песни». Искренне поздравляем мастера с этим событием!
Своей новой выставкой Иван Радюкевич словно прощается с летом, но не с воспоминаниями о нём. Да и вот оно — это лето, запечатленное навсегда. И не только на картинах, но и в музыке, и в поэзии — вот как, например, в этих стихотворениях-романсах Ивана Радюкевича:
***
Уходишь, лето? Что ж, пока!
Тебе пора, давай прощаться.
Хотя, по правде говоря,
Непросто нам с тобой расстаться.
И будем вспоминать порой
Речной песок, прогретый солнцем,
И синь небес, и зелень трав,
И розы под резным оконцем.
Над остывающей рекой
Полоска неба заалеет,
И только свет холодных звёзд
Поманит нас, но не согреет.
***
Всё чаще и чаще смотрю на небо
В глухой тиши полевых дорог.
Что может быть лучше - поле и небо,
Поле и небо, а рядом — Бог.
Посмотришь на запад - розовый ангел
Плывёт в облаченьи небесных риз,
А на востоке - сказочный витязь,
Грозно нахмурясь, над полем повис.
И постепенно уходит тревога:
В приволье небесном не место ей.
Что может быть лучше - в поле дорога,
И облака разбегаются в ней.
Выставка «Цветы и облака» Ивана Радюкевича продлится в Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова до 10 октября.
Юлия Лысанюк