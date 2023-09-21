В Ленинградской области ― сервис газовых турбин

«Наша энергетическая промышленность крайне нуждается в качественном сервисе. В виду санкций многие российские компании оказались в сложной ситуации из-за нехватки компонентов, могли начаться проблемы с обслуживанием. Этого допустить нельзя — это основа технологического суверенитета. Мы приветствуем решение компаний «Современные Технологии Газовых Турбин» и «Центр восстановления лопаток» о строительстве сервисного центра: рынок газовых турбин обширен и новые мощности будут загружены полностью», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта в области развития промышленной инфраструктуры и для обеспечения технологического суверенитета подписано в рамках Балтийского регионального форума BRIEF»23 между правительством Ленинградской области, ООО «СТГТ» и ООО «ЦВЛ».

Проектом предусмотрено строительство в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района нового цеха площадью 9,8 тыс. кв. м. Мощности производства позволят ремонтировать 10 комплектов в год и выпускать 7 комплектов новых лопаток из литых заготовок. Планируемый объем инвестиций ― 6,4 млрд рублей, будет создано 100 рабочих мест. Сроки реализации ― 2025 год.

Уникальность нового строящегося сервисного центра заключается в том, что с 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых с турбины во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты.