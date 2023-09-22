Социальным инициативам Ленобласти ― банковская поддержка

«Технологии Сбербанка уже активно внедряются в Ленинградской области, в самых различных сферах мы используем искусственный интеллект. Современные решения применяются не только в банковских услугах, но и в здравоохранении, в образовании, в искусстве, в ритейле. Будущее уже наступило ― цифровые решения помогают реализовывать социальные инициативы. Мы уверены в продуктивном сотрудничестве, результаты которого смогут увидеть жители нашего региона», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений: проведение экспертных и образовательных мероприятий в целях изучения лучших практик по внедрению принципов устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также инструментов ответственного финансирования; обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG и устойчивого развития; развитие волонтерства, инклюзивных проектов и инициатив; повышение финансовой и цифровой грамотности населения региона; развитие инструментов ответственного финансирования, реализация инвестиционных проектов, направленных на расширение и создание новых центров социально-экономического развития с учетом принципов ответственного финансирования.