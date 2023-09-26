Ленобласть закупит «Цифровой воздух» Беларуси

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения Парка высоких технологий в Минске.

«Цифровой воздух» ― не продажа кислорода, а системы газоанализаторов, которые Ленобласть закупит в Белоруссии для тех районов, где есть объекты, запахи от которых могут беспокоить жителей. В Парке высоких технологий мы также посмотрели умный антивандальный домофон, который выводит управление всеми придомовыми объектами в приложение и обучающий симулятор», ― поделился впечатлениями Александр Дрозденко.

Парк высоких технологий ― специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса в Беларуси, созданный в 2005 году. Парк не является свободной экономической зоной, но представляет собой юрисдикцию, которая функционирует по принципу экстерриториальности. Зарегистрированные в Парке компании и индивидуальные предприниматели могут пользоваться предоставляемыми им преференциями независимо от места расположения их белорусского офиса. Сегодня белорусский Парк высоких технологий считается ведущим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе, предлагающим лучшие условия для открытия, ведения и развития бизнеса.

В рамках Парка ИT-компании создают собственные продукты и продвигают их широкому кругу потребителей. Резиденты Парка могут заниматься более 40 видами деятельности: от передовых решений в области искусственного интеллекта до разработки высококлассного программного обеспечения, инженерных решений, игр и мобильных приложений, ИТ в области здравоохранения, сельского хозяйства, финтеха, банковского программного обеспечения, лазерных технологий, оптики.