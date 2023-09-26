Выстрел в спину от …хреномола

20 сентября в Сиверский отдел полиции обратилась жительница поселка Кобринское: она услышала выстрелы у соседей в доме на ул. Советских воинов. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили труп 33-летнего жителя Псковской области, проживавшего в Кобринском без определенных занятий. На месте преступления был задержан 44-летний Виталий Б., работающий в одной из компаний в должности хреномола.

Как установили оперативники, погибший пришел к нему в гости. Между мужчинами возник конфликт, хозяин достал дедово ружье ИЖ-16, 1956 года выпуска, не зарегистрированное и несколько раз выстрелил гостю в спину. От полученного ранения тот скончался.

Гражданин Б. задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.