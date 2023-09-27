Две «Дорожные карты» определят сотрудничество Ленобласти и Бела-руси на 2024-2025 годы

В документах ― приобретение современной спецтехники и лифтового оборудования, туристические слеты школьников и обмен опытом поддержки некоммерческого сектора, пленэры художников и выставка к 80-летию освобождения Ленинградской и Минской областей от немецко-фашистских захватчиков.

«Для нас очень важно продлить наши соглашения о сотрудничестве на 2024-2025 годы, актуализировать те, что были подписаны 10 лет назад. Сегодня линейка связей расширилась: это и техника, и технологии, и оборудование, и селекция в семеноводстве, и лекарственные препараты, и многое-многое другое. У нас сегодня АМКОДОР строит производство в Гатчине, столице Ленинградской области. Сегодня мы впервые обсуждаем вопросы, связанные с энергетикой. Мы хотим покупать модульные автоматизированные котельные, как сейчас уже покупаем водоочистные станции. Когда мы говорим об экономике, надо не забывать о гуманитарном сотрудничестве. Это отдельная система взаимодействия. Это не только патриотическое воспитание, это обмен делегациями учителей, студентов, дружба вузами, спорт, культура, туризм. Такое сотрудничество абсолютно правильное, взаимовыгодное, это ― улица с двухсторонним движением», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Главное из экономической карты: сотрудничество в поставках строительной, коммунальной, пожарной и сельхозтехники, лифтов, в том числе ― новых, высокоскоростных, машин и материалов для дорожной разметки.

Белорусские проектные и строительные организации привлекут к конкурсам на проектирование и возведение социальных и промышленных объектов в Ленинградской области.

В сельском хозяйстве Беларусь предложит новые сорта растений и ветеринарные препараты, Ленинградская область готова расширять поставки племенного скота, а также белковой оболочки и картонной упаковки.

Отдельными пунктами в «дорожной карте» прописаны сотрудничество в сфере науки, разработки по импортозамещению.

Главное из гуманитарной карты: начало сотрудничества Ленинградского «Международного центра реставрации» и Национального художественного музея Республики Беларусь, творческие обмены между писателями и художниками, образовательные обмены среди педагогов и школьников, совместные турслеты, школьные военно-патриотические туры, молодежные и образовательные форумы.

Впервые отдельными строками предусмотрены сотрудничество и обмены лучшими практиками в сфере поддержки некоммерческого сектора. В различных конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций будут участвовать в качестве экспертов работники органов исполнительной власти Ленинградской области и представители Республики Беларусь.

Также гуманитарная «дорожная карта» включает содействие в организации санаторно-курортного лечения ветеранов и сотрудничество в архивном деле: подготовку и открытие совместной выставки архивных документов к 80-летию освобождения Ленинградской и Минской областей от немецко-фашистских захватчиков.