Команда Ленинградской области заняла первое место в категории «Первая старт-лига». Ленобласть на турнире представили: Роман Быковский из школы № 3 Всеволожского района, Егор Константинов из Гатчинской школы № 9, Дмитрий Чепелин из школы № 7 г. Выборга, Максим Романюков из лицея №1 Всеволожского района, Марина Туленцева из школы №6 г. Тихвина и Максим Лиховидов из Агалатовского Центра образования. Участников на турнире сопровождала куратор команды и преподаватель Центра «Интеллект» Алина Шавалиева.

Поздравляем ребят с победой, а Центр «Интеллект» и педагога и главного тренера команды Павла Цишевича!





Фото Комитета образования Ленинградской области