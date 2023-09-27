Гатчинский школьник Егор Константинов – среди победителей Южного математического турнира
XVII Южный математический турнир объединил ребят со всей страны в рамках смены «Юный математик» во Всероссийском детском центре «Орленок».
Рубрики: Образование
Команда Ленинградской области заняла первое место в категории «Первая старт-лига». Ленобласть на турнире представили: Роман Быковский из школы № 3 Всеволожского района, Егор Константинов из Гатчинской школы № 9, Дмитрий Чепелин из школы № 7 г. Выборга, Максим Романюков из лицея №1 Всеволожского района, Марина Туленцева из школы №6 г. Тихвина и Максим Лиховидов из Агалатовского Центра образования. Участников на турнире сопровождала куратор команды и преподаватель Центра «Интеллект» Алина Шавалиева.
Поздравляем ребят с победой, а Центр «Интеллект» и педагога и главного тренера команды Павла Цишевича!
Фото Комитета образования Ленинградской области
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