Поделись с другими добротой и творчеством!

Концертную программу привез в Гатчинский дом реабилитационного проживания 12 марта народный самодеятельный ансамбль русской песни «Горница» под руководством Юлии Юрьевны Одарченко. Артисты подарили зрителям теплую, душевную программу, наполненную любимыми русскими песнями и искренними эмоциями. Каждое выступление было встречено улыбками и благодарными аплодисментами.

Творческий мастер-класс для проживающих ДРП провела 13 марта руководитель студии ручного ткачества и войлоковаляния «Наденька» Антонина Николаевна Солодкая. Участники встречи, которая увлекла и проживающих, и воспитателей, познакомились с особенностями декоративно-прикладного творчества, попробовали свои силы в работе с материалами и с большим интересом включились в творческий процесс.

В руках у каждого участника мастер-класса оказался маленький картонный станок, на котором предстояло соткать поясок, чередуя цветные нити и следя за узором. Важно было не запутаться и направить каждую ниточку по правильному пути – для проживающих, несомненно, очень полезное занятие, которое помогает задать правильное направление и мыслям.

Проживающие и сотрудники Гатчинского дома реабилитационного проживания от всей души благодарят Центр творчества юных за участие в жизни учреждения. Как они считают, такие творческие встречи особенно важны, ведь они объединяют людей, дарят внимание, радость и ощущение праздника.