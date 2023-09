Ленобласть заинтересована в поставках автокомпонентов в Беларусь

«Отличное современное производство легковых машин, как мы знаем, спрос на них растет с каждым днем. Мы видим перспективы сотрудничества по поставкам автокомплектующих, произведенных в Ленинградской области, предлагаю проработать такую возможность. Логистическое «плечо» по доставке, например, колесных дисков или шин будет гораздо короче, чем везти из Азии», ― отметил Александр Дрозденко.

СЗАО «БЕЛДЖИ» – белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей Geely. На 2023 год акционерами СЗАО «БЕЛДЖИ» являются: Республика Беларусь, Zhejiang Jirun Automobile Co.,Ltd., CITICC International Investment Limited, Shenzhen Shentou Investment Co., Ltd. В настоящее время здесь выпускаются модели Geelly: X50, Monjaro, Tugella, Atlas PRO, Emgrand, Geometry C.