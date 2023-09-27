Вор велосипедов – в ИВС

18 сентября сотрудниками гатчинского уголовного розыска на ул. Чехова, возле дома № 16 был задержан и полностью изобличен в нескольких велосипедных кражах 40-летний житель Нового Света Виталий Ю., ранее судимый. Задержанный дал признательные показания.

На совести гражданина Ю. – несколько похищений в разных районах города. Он увел из дома № 2 на ул. Рощинской Stels Navigator цвета «хаки», который был пристегнут велосипедным замком к батарее между третьим и четвертым этажами, из дома № 11 на Рощинской – Denton Storm салатового цвета, из дома № 56 на проспекте 25 Октября – черный с желтыми полосками Stels Navigator, из соседнего дома – бело-голубой велосипед марки Mountriew, который хранился на лестничной площадке в металлической сетчатой загородке, закрывающейся на замок. От дома № 16-б на ул. Чехова вор увел синий Stels Navigator, который был пристегнут к крыльцу противоугонным замком, из подъезда дома № 34 по ул. Володарского – новый велосипед марки Stels Miss 5000 серебристо-салатового цвета, пристегнутый велосипедным замком на площадке между 2 и 3 этажом, из дома № 13 на ул. Достоевского Stels Navigator стоимостью 15 тысяч рублей.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела.