Как рассказала Любовь Орехова, проект бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участвовал в ежегодном открытом публичном Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан - 2023. По результатам конкурса были выявлены лучшие практики формирования бюджета, которые обеспечивают открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.

Конкурс проводился в два тура отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно рабочей группой Минфина России под председательством заместителя министра финансов Российской Федерации А.М. Лаврова.

По итогам столь престижного финансового испытания Комитет финансов Гатчинского района занял 2-е призовое место в региональном отборочном туре и 6-е место во Всероссийском этапе конкурса. Практика формирования бюджета Комитетом финансов Гатчинского муниципального района признана одной из лучших и удостоилась права практического распространения.

Почетное 6 место среди 92 участников Комитет финансов Гатчинского района занял в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан». К слову, столько же баллов набрал город-курорт Сочи, а впереди оказались такие крупные города, как Красноярск, Челябинск, Архангельск, Сургут.

Депутаты города Гатчины искренне поздравили руководителей - главу города и района Виталия Филоненко, главу районной администрации Людмилу Нещадим, заместителя главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Илью Носкова и, конечно, председателя Комитета финансов Любовь Орехову, а также всю сплоченную команду Комитета финансистов, продемонстрировавшую высокий уровень финансовых знаний и профессионализм.