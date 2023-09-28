Практика формирования бюджета города Гатчины признана одной из лучших в России
Стали известны итоги Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. 27 сентября на заседании Совета депутатов города Гатчины председатель Комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова сообщали, что практика формирования бюджета Гатчины вошла в ТОП-10 - заняла 6 место в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан».
Как рассказала Любовь Орехова, проект бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участвовал в ежегодном открытом публичном Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан - 2023. По результатам конкурса были выявлены лучшие практики формирования бюджета, которые обеспечивают открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.
Конкурс проводился в два тура отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно рабочей группой Минфина России под председательством заместителя министра финансов Российской Федерации А.М. Лаврова.
По итогам столь престижного финансового испытания Комитет финансов Гатчинского района занял 2-е призовое место в региональном отборочном туре и 6-е место во Всероссийском этапе конкурса. Практика формирования бюджета Комитетом финансов Гатчинского муниципального района признана одной из лучших и удостоилась права практического распространения.
Почетное 6 место среди 92 участников Комитет финансов Гатчинского района занял в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан». К слову, столько же баллов набрал город-курорт Сочи, а впереди оказались такие крупные города, как Красноярск, Челябинск, Архангельск, Сургут.
Депутаты города Гатчины искренне поздравили руководителей - главу города и района Виталия Филоненко, главу районной администрации Людмилу Нещадим, заместителя главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Илью Носкова и, конечно, председателя Комитета финансов Любовь Орехову, а также всю сплоченную команду Комитета финансистов, продемонстрировавшую высокий уровень финансовых знаний и профессионализм.