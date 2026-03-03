Школа — фронту
Откликнувшись на призыв руководителя Благотворительного фонда «Добродел», сотрудника Молодежного центра «Поток» и хранителя музея СВО Дениса Кузнецова, Таицкая школа Гатчинского округа собрала гуманитарную помощь для бойцов.
Рубрики: Общество
Целую неделю Таицкая школа напоминала большой волонтерский штаб. Посылки были сформированы совместными усилиями учеников, учителей и родителей и строго по заявке волонтерского центра «ZOV Федотовой». Только всё самое нужное, включая генератор!
Коллектив школы поблагодарил Дениса Алексеевича за доверие и возможность быть причастными к такому важному делу. Отдельные слова благодарности родителям и ученикам за чуткость сердец и отзывчивость.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.