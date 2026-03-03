Полуденный выстрел 99-летнего ветерана

13 февраля Василию Ивановичу Полуляху исполнилось 99 лет. По случаю этой замечательной годовщины он получил приглашение от музея-заповедника «Гатчина» произвести полуденный выстрел из пушки в Приоратском парке.

Торжественная церемония состоялась на террасе Приоратского замка ровно в полдень. Под барабанную дробь к месту события промаршировал «рыцарь» Мальтийского ордена, которому когда-то принадлежал замок. Он же подготовил к выстрелу пушку — исторический трехфунтовый «Единорог» 1805 года. Присоединившись к «рыцарю», ветеран произвел залп, раскатисто прогремевший над Черным озером.

В память об этом событии Василию Ивановичу Полуляху был преподнесен символический подарок - пушечное ядро от «Единорога». Этот неслучайный дар связан со старинной императорской традицией: пресс-папье из ядер с полей сражений можно было увидеть в кабинетах русских царей, в частности Александра I.

После окончания церемонии 99-летний ветеран поделился своими впечатлениями. Артиллерийскими орудиями Василия Ивановича не удивить, ведь вся его жизнь была посвящена военной службе. И все же к старинному «Единорогу» он прикоснулся с особым чувством. Как сказал ветеран, свой полуденный выстрел он посвящает началу весны.

- Я благодарен за честь, оказанную мне — произвести этот выстрел, - говорит Василий Полулях. - Эта пушка — настоящая музейная редкость, хотя я видел много разных орудий во время войны, включая 82-миллиметровый миномет. Из пушки стреляю во второй раз — в первый раз это было орудие 57-го калибра, из которого били по танкам. После войны, когда уже служил, познакомился практически со всеми видами стрелкового оружия, которое было тогда на вооружении Советской армии.

- В начале войны, когда у нас не хватало артиллерийских орудий, наши конструкторы создали противотанковое ружье, - вспоминает ветеран. - Оно было очень тяжелым: длиной два метра, калибр шестнадцатый, экипаж — два человека. Такая пуля пробивала бортовую броню немецкого танка. Потом, когда немцы стали усиливать броню, поразить эти машины можно было только из пушек.

Василий Иванович Полулях с гордостью носит звание «Почетный гражданин Гатчинского округа», которое ему было присвоено в прошлом году. Долгая жизнь этого сильного и мужественного человека вместила огромную череду событий, среди которых была и Великая Отечественная война.

Василий Иванович родился 13 февраля 1927 года в Алтайском крае, в крестьянской многодетной семье. Отец ушел на фронт в самом начале войны, а сам Василий Иванович наравне со взрослыми трудился в колхозе. Недаром одной из самых важных своих наград он считает медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

1 декабря 1944 года состоялся последний во время войны призыв в ряды Красной Армии, под который попал и Василий Иванович. До конца войны он служил в 32-м запасном стрелковом полку 12-й стрелковой дивизии в Южно-Уральском военном округе. Награжден медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», медалью Жукова.

После войны Василий Полулях окончил Уфимское военное пехотное училище, в котором готовили командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. Дальнейшую службу проходил в Германии, Одесской и Калининградской областях, в Латвии, на Сахалине, в Нижнем Новгороде. С 2013 года Василий Иванович вместе с семьей живет в поселке Сиверский.

На церемонии полуденного выстрела Василия Ивановича сопровождали его близкие. Оба его сына — Александр и Игорь - пошли по стопам отца, связав свою жизнь с военной службой.

- Замечательная традиция, очень познавательная, - говорит подполковник запаса Игорь Васильевич Полулях. - Сбылась папина мечта — он давно не стрелял, разве что из охотничьего ружья. А вообще он очень хороший стрелок — между прочим, был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из пистолета.

Напомним, традиция полуденного выстрела была возрождена в Гатчине в октябре 2023 года. Она связана с именем великого князя Павла Петровича, который весной и осенью собирал на маневры в Гатчине лучшие полки российской армии. В окрестностях Приората вырабатывалась тактика занятия позиций, стрельбы, штыковой атаки. Здесь же зарождались традиции русской артиллерии, гремели новые пушки. Звучала в Приорате и сигнальная пушка, регламентировавшая ход учений. Ставка императора во время маневров находилась в Приоратском замке. Считается, что каждый раз, когда Павел Петрович прибывал сюда, в честь его проводился приветственный пушечный выстрел.

Традиция ежедневного полуденного выстрела, характерная для приморских городов, зародилась в России в 1819 году в Севастополе и Николаеве. Пушечный залп служил сигналом, по которому сверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, в 1872 — Кронштадт, в 1889 — Владивосток. В отличие от ежедневного полуденного выстрела в Петропавловской крепости в Петербурге, орудийный залп из сигнальной пушки в Гатчине производится по воскресеньям, а также в дни воинской славы России.

Юлия Лысанюк