Спортивный марафон «Сила России» будет продолжен: мероприятия пройдут уже этой зимой

«Охват аудитории был огромным. Вместе с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых мы провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Также был сделан акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО, с населением новых территорий. Все тренировки пользовались популярностью», — рассказала председатель Центрального совета сторонников ЕР, депутат Госдумы Ольга Занко.

В Ленинградской области летом 2023 года было проведено 40 мероприятий на 38 площадках региона, 10 из них — с доступной средой, и 33 мероприятия, где могли принимать участие даже дети. Общее количество участников марафона в 47 регионе составило почти 6,5 тысяч человек.

«Спортивные события были самыми разнообразными. Это и соревнования по мини футболу, флорболу, теннису и баскетболу. Открытые тренировки, марафоны и подготовка к сдаче ГТО. Каждый мог найти себе занятие по душе. Фестиваль стал не только площадкой для активного времяпровождения, но и мотивировал людей уделять больше времени спорту и своему здоровью, а также привлек внимание населения к спортивной инфраструктуре Ленобласти», — отметил региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Интерес к летним мероприятиям «Силы России» по всей стране был так высок, что на федеральном уровне принято решение провести зимний этап фестиваля в феврале 2024 года. А это значит, что проект охватит новые виды спорта и привлечет еще больше спортсменов и увлеченных здоровым образом жизни людей.