На Мариинской сцене чествуют учителей Ленинградской области

«День учителя — это действительно народный праздник. Праздник, когда мы поздравляем, чествуем и награждаем тех, кто нам дорог, тех, кого мы любим. Каждый из нас, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался — всегда вспоминает своих учителей. За доброту и строгость, за внимание и человечность, за настойчивость и терпение, за похвалу и спрос ― каждому из нас есть, за что поблагодарить учителей, наставников, педагогов. Пусть ученики вас радуют и через год, и через 10, и через 50 лет. Важнее всего, чтоб они выросли хорошими и счастливыми людьми. Учитель — это профессия на всю жизнь!» — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Обладателями звания «Почетный учитель Ленинградской области» стали:

- Татьяна Михайловна Черникова, учитель информатики Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова,

- Светлана Львовна Иванова, учитель русского языка и литературы Тосненской средней школы №3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева;

Ольга Андреевна Кухтина, учитель начальных классов Кингисеппской гимназии.

Среди обладателей звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - Юрий Викторович Голодников, тренер-преподаватель Коммунарской спортивной школы Гатчинского района.

Кроме почетных званий, около двух десятков ленинградских педагогов удостоены Почетных грамот Министерства просвещения Российской Федерации, Благодарностей губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области.

Для учителей выступили победитель «Классического Евровидения - 2018» Иван Бессонов, заслуженный артист России, актер театра и кино Борис Смолкин и белорусский государственный ансамбль «Песняры». Главный культурный подарок для педагогов — балет «Сильфида» Мариинского театра.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области