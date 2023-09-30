Виктор Кавин, первый почётный житель посёлка Сиверский

Я всматриваюсь в одну из последних фотографий Виктора Петровича. Заметно, что этот крупный широкоплечий мужчина не из тех, кто любит позировать перед фотоаппаратом. Сжимать цветочки в ладони – совсем не привычное занятие. Вот если бы молоток, зубило или штангенциркуль! Глубокие морщины, твёрдый, внимательный взгляд.

«Землю красит Солнце, а человека - труд»

- Петрович обладал, конечно, крутым характером, особенно по молодости, - рассказывает о нём Людмила Григорьевна Кавина, вдова. – Не всегда с ним бывало легко, что скрывать, но мы прожили вместе более полувека, и ни на минуту я не пожалела, что когда-то в юности пересеклись наши пути.

Как ни странно, нынешним молодым россиянам чрезвычайно трудно объяснить, что за времена переживала наша страна сравнительно недавно, всего лишь 50–100 лет назад. По историческим меркам – вчера.

Казалось бы, география та же, климат меняется, но медленно, сознание людей тоже крайне консервативно. Однако, для всех нас, заставших хотя бы немного те советские времена, очевидно: всего лишь полвека назад нашу страну населяли совсем другие люди. Во всяком случае, значительная часть населения.

Главное отличие – отношение людей к труду. Если сегодня работа – лишь способ заработать деньги, обеспечить себе безбедное, а лучше – весьма комфортное существование, то труд для людей времён советских – одна из высших ценностей. Фраза «трудиться на благо всего человечества» звучала, как нечто само собой разумеющееся и без тени ложного пафоса.

Люди, рождённые в СССР, жили, трудились и мыслили в иных масштабах, иной системе ценностей, нежели мы сегодняшние. «В народе тот не забудется, кто честно трудится» - старинная русская пословица обретала в советской стране самый что ни на есть прямой, конкретный смысл. Звание «Герой Социалистического труда», медаль «За трудовую доблесть», множество знаков отличия за самоотверженный и честный труд были высшими наградами страны.

На груди Виктора Петровича Кавина тоже занимала почётное место медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

- Петрович трудился с самых малых лет. Он родился в ноябре 1941 года в деревне Борок, Череповецкого района Вологодской области. Отца своего Виктор так и не увидел. Тот ушёл на фронт ещё до рождения сына. Погиб в марте 1944 года в Кировоградской области в боях за освобождение села Фёдоровка. Мы там побывали уже взрослыми.

Как нас там встречали! Сын героя–освободителя. Останавливались у местных жителей. Радушие, гостеприимство, а как душевно поют за столом! Мы потом ещё долго переписывались с местными пионерами. Они ухаживали за братской могилой, много слов благодарности звучало в их письмах.

Людмила Григорьевна продолжает свой рассказ о замечательных людях, с которыми они там, на Украине, познакомились, а ко мне невольно приходит мысль, что нынче Кировоград уже переименован в Кропивницкий, настроения местных жителей наверняка совсем иные, чем всего лишь несколько десятков лет назад. Дай Бог, чтобы памятник героям-освободителям не тронули. Рассказ Людмилы Кавиной, как из другой жизни, из иного измерения.

Мы разговариваем в просторной квартире Кавиных на улице 123-й дивизии поселка Сиверский. Впечатление, что время здесь застыло, законсервировалось в начале 70-х годов прошлого века. Мебель, занавески, домашняя утварь – всё из той прошлой, уже кажется, небывалой жизни. Всё очень скромно, ничего лишнего.

- Мы с Петровичем выросли в нищете. Никогда не гнались за достатком, украшениями и тому подобному. Он и я – безотцовщина. Помогали матерям по хозяйству. Село бездельников не любит. У Виктора в трудовой книжке так и записано: стаж с семи лет. Работал в колхозе. Немцы до наших мест не дошли. Меня с мамой эвакуировали в Калининскую область из Ленинграда весной 1942 года. Отец блокаду не пережил, умер в январе той самой страшной зимы 1941-42-го. Мама, женщина деревенская, хозяйственная, сумела выжить сама и меня сохранить, а вот папа не дожил до весны. У него уже была дистрофия, от голода плохо понимал, что происходит. Нашёл в доме горчичный порошок, нажарил лепёшек, съел и сгорел изнутри. Я-то совсем маленькая была, плохо помню, мама рассказывала.

Людмила Григорьевна рассказывает о семейной трагедии спокойно, почти безучастно. Её светлые прозрачные глаза смотрят куда-то за окно, в пышную зелень августа 2023 года. Все слёзы по родителям, мужу, близким уже давно выплаканы.

- Мама Виктора, моя свекровь, светлая ей память, тоже работала, не покладая рук, с утра до ночи. Видимо, Петровичу это трудолюбие по наследству передалось. Не помню ни минуты из нашей жизни, чтобы он сидел без дела. Только на пенсию вышел, тут бы отдохнуть, на диване с книжкой или кроссвордом поваляться. Какое там! Тут же друзья и знакомые позвали в депутаты баллотироваться, в областной совет. На общественных началах, сплошные хлопоты, но он был счастлив. «Значит, я кому-то ещё нужен!» Быть нужным, помогать людям, приносить пользу – ради этого мы и жили.

Людмила Григорьевна рассказывает, что родители Виктора Кавина вынуждены были переехать в село Бриково, где и свела их впоследствии судьба, из Вологодской области. В конце 1930-х строилась Рыбинская ГЭС, создавалось Рыбинское водохранилище. Местных жителей выселяли, так как их деревни попадали в зону затопления. Отец Виктора был председателем сельсовета и должен был первым показать пример. Покинуть родные места, переехать. Местным очень не хотелось уезжать с насиженных мест.

- Я года два назад встретила в Гатчине на фестивале «Литература и кино» свою знакомую, школьную преподавательницу из Пушкина. Она говорит: «Здесь мой ученик представляет фильм о затопленных местах Вологодчины, тебе будет интересно посмотреть на места, откуда родом твой Петрович». Очень красивый и грустный фильм. Купола церквей и шпили колоколен торчат из воды. А там, на глубине, – дома, земли, могилы предков Виктора. Сейчас там Дарвинский заповедник организован. Мы побывали с Петровичем на местах его предков лет 20 назад. Красиво, конечно, живности полно, грибов, ягод. Но запустение страшное. Ушла оттуда человеческая жизнь…»

Какая-то таинственная и страшная закономерность присутствует в нашей русской жизни. То и дело мы пытаемся пустить на дно, вычеркнуть из жизни наше прошлое. Словно отрекаемся от него, стыдимся, как глупый подросток стеснятся своих родителей. Оно напоминает о себе блестящими на Солнце маковками церквей, заброшенными остовами гигантских предприятий, снесёнными на свалку памятниками. Всем тем, во что вложено огромное количество труда, энергии и мечтаний наших предков. «Вы неправильно жили! Мы сейчас покажем, как нужно жить правильно!» Правда, пройдя по кругу разрушений и отречения, мы всё равно возвращаемся к истокам. Начинаем восстанавливать, реставрировать, лихорадочно искать людей, которые ещё способны вспомнить, рассказать о прошлом.

Слава Богу, такие люди ещё сохранились. Людмила Григорьевна Кавина – одновременно и свидетель прошлого, способная передать факты и дух той эпохи, и просто замечательный рассказчик. Итак, возвращаемся в 1950-60-е годы прошлого столетия.

Знакомство

- Людмила Григорьевна, как вы познакомились со своим будущим мужем?

- О! Это была весёлая история! Мы учились в одной школе, он только тремя годами позже. Я уже окончила техникум машиностроительный, бухгалтерское отделение, а Виктор заканчивал 10-й класс. Начало весны. Я иду с пустым бидончиком на работу, хотела молока ещё набрать, он с приятелем в школу. Пересеклись наши дорожки, они надо мной подшутили, незаметно подножку сделали. Я плюхнулась в сугроб, они смеются. Так произошло наше знакомство.

Потом стали пересекаться, присматриваться друг к другу. Он, хоть и младше меня, но шустрый, настойчивый, умел добиваться своего. Правда, в самом начале его ждала неудача. Виктор мечтал стать подводником, поступал в военно-морское училище, но не прошёл по здоровью. С другой стороны, неизвестно, как бы сложилась наша судьба, ведь Петровичу пришлось поступить в Пушкинский сельскохозяйственный институт. Отделение механизации сельского хозяйства. Поступить - поступил, но жить-то надо на что-то! Сразу пошёл работать. И дворником трудился, и кочегаром - кем только не работал. После окончания института – армия. Служил в городе Плесецке, космические войска.

- Отношения вы всё это время поддерживали?

- Да, конечно. Я успела поработать бухгалтером в Таллинне, в воинской части. Петрович, пока учился в институте, приезжал ко мне в Эстонию. Демобилизовался - сразу в Таллинн. И потом мы переехали в Сиверскую. Здесь уже работал институтский друг Виктора, Василий Сковородин. Представьте себе моё положение! Сейчас вспоминаю, какая смелая, однако, девчонка! Уволилась из воинской части, еду в незнакомый поселок Сиверский. И в каком статусе? Любовницы? Тем более, в мужское общежитие, в комнате с Виктором ещё четверо мужчин живут! Утром он – на работу, я – искать жильё. Сняли комнату в Кезево, два первых года жили там. Вскоре расписались.

- Как-то вы буднично - расписались. А свадьба, белая фата?

- У нас с регистрацией брака очень смешно получилось. Правда, нам тогда не до смеха было. В день свадьбы Петрович работал. Уходит на обед и говорит начальнику цеха: «Феоктистыч, я после обеда не приду на работу. У меня свадьба». Ефим Феоктистович Каплан как закричит: «Какая свадьба! У нас всё горит!» Виктор пожал плечами, мол, я предупредил! Попробуй останови такого. Тут выясняется, что у нас второго свидетеля не хватает. Тот самый Вася, друг, уехал по рекламации техники в район и там застрял, поломался. Начальник цеха не отпускает, свидетель потерялся, но Петрович не растерялся. Нашёл быстро знакомого студента из того же Пушкинского сельскохозяйственного, с Капланом всё уладил, тот был замечательный человек и начальник. Расписались в Сиверской, в поселковом совете на Крупской. Потом пошли в местное кафе, отметили на последние деньги. Так, 29 января 1966 года мы стали муже и женой.

- Мягко говоря, скромненько!

- Зато, если бы вы знали, как замечательно мы отпраздновали «золотую свадьбу». Нас с Петровичем и ещё 16 пар пригласили в Гатчинский Дворец бракосочетаний. Администрация района нас поздравила, было всё очень торжественно и красиво! Может, в этом есть некая закономерность: не шиковать на первой, как её называют в народе ситцевой свадьбе, чтобы потом красиво отметить «золотую»?

Работа

Мы перебираем с Людмилой Григорьевной пожелтевшие фотографии.

— Это мы с Петровичем на отдыхе, в пансионате «Кавказ». А вот фото со съёмочной площадки фильма «Левша». Помните, с Владимиром Гостюхиным в роли казачьего атамана Плахова. Наш умелец подковал блоху, но сгинул в Англии.

- Как вы в кино оказались?

- Знакомых пригласили в массовку, мы за ними увязались, и нас даже сняли в нескольких кадрах. Символично, я считаю, ведь Петрович тоже своего рода «Левша». Любую железяку мог починить.

- Людмила Григорьевна, какие увлечения были у вас в то время. Может быть, хобби? Советская интеллигенция 70-х любила в туристические походы отправляться. Бардовская песня, поиски НЛО?

Моя собеседница долго, молча, перебирает фотографии.

- Вы из деликатности не задаете вопроса, но я скажу, как есть. Детей не могло быть по причине моего блокадного детства. Петрович знал об этом, я перед свадьбой честно ему всё рассказала. Походы? Разве что за грибами Виктор очень любил ходить. Наше хобби – работа. Муж довольно быстро рос на производстве. Умный, способный принимать сложные решения и брать ответственность на себя. Я уже говорила, характером он был крутоват. Мог и накричать на кого-нибудь из сотрудников. Но всегда по делу и быстро отходил. Если выносил наказание, лишение премии, например, то всегда аргументированно. Под объяснительную расписку. Хранил их все у себя, эти объяснительные. Виктор Петрович без отрыва от производства окончил аспирантуру в 1987-м. Потом защитился, получил диплом кандидата технических наук. Я работала бухгалтером, потом экономистом на заводе, его уже из «Сельхозтехники» переименовали в «Сиверский ремонтный завод» к тому времени. Росла и преображалась Сиверская. Предприятие вкладывало большие деньги в строительство жилья, инфраструктуру. Когда Петрович стал главным инженером, вроде, и деньги лишние появились. Но куда их тратить? Купили машину на свои шесть соток съездить. Ходили в «Юбилейный» на концерты, если кто приезжал из знаменитостей, или просто в кино. Обычные советские люди.

Перестройка

Заканчивались 1980-е, и заканчивалась эпоха «обычных советских людей». Им на смену явились более молодые, энергичные, «перестроенные». Они старались занять «командные высоты» в политике, экономике, руководстве производственных предприятий. Возможно, прежние методы управления уже не соответствовали требованиям нового времени и, действительно, нужны были изменения в структуре и стиле руководства. Но соль здесь, всё же, в другом. Люди «старой закалки» с их твёрдой системой ценностей, аскетизмом, высочайшей требовательностью к себе и другим, обострённым чувством ответственности никак не вписывались в мир «рыночных отношений». Такие руководители, как Виктор Петрович Кавин, становились помехой, костью в горле для людей «рыночного подхода». В моду входили выборы коллективом предприятия собственного руководства. На одном из таких, мягко говоря, довольно странном мероприятии была попытка сместить Кавина с должности главного инженера. Рабочий коллектив тогда, к немалому удивлению заговорщиков, отстоял своего строгого, но справедливого начальника.

В нашей продолжительной беседе Людмила Григорьевна неоднократно возвращалась к событиям тех дней. Лицо этой невозмутимой, улыбающейся женщины в такие минуты преображалось. 1987 год, когда началась компания по дискредитации её мужа, и нынешний 2023-й разделяет пропасть времени, но боль не уходит. Очевидно, в семье Кавиных те дни стали едва ли не самыми тяжёлыми в жизни.

Цель подобных экскурсий в болезненное прошлое – ни в коем случае не в желании отомстить или восстановить справедливость, нет! Здесь просто непонимание, как и почему это произошло. Большие и сильные в своей профессиональной деятельности люди становятся беспомощными, как дети, когда речь заходит о материях человеческих, нравственных.

«Поход во власть»

- Петрович всё же ушёл с «Сиверского ремонтного завода», которому отдал 21 год жизни. Он не мог работать в обстановке недоверия. С другой стороны, и сидеть без дела не умел. Однажды к нему приходят знакомые: «А не хочешь ли, Виктор Петрович, баллотироваться в Совет депутатов Ленинградской области»? - «Да кто ж меня выберет? Тем более, на предприятии я уже не работаю!»

Это был 1990 год, и я вам скажу, первые выборы были самыми чистыми. Никаких денег, всё на голом энтузиазме кандидатов и выборщиков. Народ проголосовал за Петровича. Три года он отработал там, на Суворовском, 66. А в 1996-м его уже пригласили в правительство Ленинградской области на должность начальника областного Управления инвентаризации и оценки недвижимости. Занимая эту должность, был награжден Почетной грамотой губернатора Ленинградской области, дипломом и нагрудным знаком «Почетный инвентаризатор России», Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области.

Когда пришла пора уходить на пенсию, опять встал вопрос - чем заниматься? Ему 64 года, вроде ещё молодой мужик. Ездит на дачу, смотрит телевизор… Скука. Наш общий хороший знакомый Владимир Алексеевич Морозов был тогда депутатом Сиверского городского поселения. Предложил Петровичу баллотироваться тоже в депутаты. А надо знать Морозова: он кого хочешь уговорит. (Всего на год и три месяца пережил Виктора, недавно скончался, земля ему пухом). Петрович не только избрался, но 15 человек депутатов его избирают главой муниципального образования «Сиверское городское поселение». Практически освобождённая неоплачиваемая должность. Четыре года ходил в администрацию, как на работу. Виктор разработал Устав муниципального образования «Сиверское городское поселение»». Утвердил его в области.

- Это какие годы?

- Сейчас скажу. 2005–2009. Много трудился, помогал людям. Однажды к нему обратилась Алла Ефимовна Савицкая, она давным-давно занимается историей Великой Отечественной войны. В том числе мемориал «Строганов мост» – ее заслуга. Берёзовая аллея, парк и крест. У неё был проект этого памятного креста. Наши гатчинские архитектор Юрий Кинцурашвили и скульптор Юрий Кузнецов сделали замечательную картинку креста, но строить надо по чертежам и по размерам. Вот здесь, на кухне, Петрович всё пересчитал и дал рабочим уже готовый чертеж, по которому строили этот крест. Сам контролировал процесс постройки. 22 июня 2009 года был установлен этот монумент.

- Виктор Петрович был верующим человеком?

- Нет. Ни он, ни я. Мы же – плоть от плоти – советские люди. Но оба крещёные. Меня мама крестила, его бабушка и дедушка, тайком от родителей. Времена тогда были такие.

- Получается, этот крест на мемориале «Строганов мост» стал последним большим делом на должности главы Сиверского поселения?

- Выходит, что так. Когда 27 января 2020 он скоропостижно скончался, вот здесь, перед «Юбилейным», вся площадь была полна народу. Я даже не ожидала, что столько придёт. И, в большинстве своём, всё простые люди. Значит, память по себе, как я понимаю, оставил Виктор Петрович хорошую.

«За большой вклад в организацию и развитие местного самоуправления Сиверского городского поселения и активное участие в общественной жизни (Виктор Кавин был заместителем председателя Совета ветеранов), в знак высшей признательности и уважения жителей Совет депутатов Сиверского городского поселения в 2017 году присвоил В.П. Кавину звание «Почётный житель муниципального образования «Сиверское городское поселение».

Андрей Павленко