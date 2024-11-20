В деревне Выра обрели вечный покой заключенные концлагеря «Дулаг-140»

В траурной церемонии приняли участие школьники, поисковики, военнослужащие, ветераны, местные жители, представители власти.

Напомним, раскопки этого захоронения начались весной 2023 года, сразу после того, как на строители «Газпрома» при прокладке газовой трубы в деревне Выра наткнулись на останки в земле. Удалось установить, что в Выре в период с 1941 по 1943 годы действовал пересыльный лагерь «Дулаг-140». В нем одновременно в тяжелейших условиях содержались несколько тысяч военнопленных и мирных жителей.

Участие в раскопках принимают поисковые отряды Гатчины, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Свердловской области. Работы курируют специалисты отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества областного центра патриотического воспитания при Комитете по молодежной политике Ленинградской области.

К настоящему времени подняты останки 731 бывшего узника концлагеря. Пока установлены личности четырех человек. Захоронение останков заключенных проходило на месте их гибели. Здесь уже установлен поклонный крест, а впоследствии будет сооружен мемориал в память о зверствах немецких оккупантов.

Юлия Лысанюк