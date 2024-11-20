Хранители охотничьих угодий
Небольшой внедорожник с надписью «Охотнадзор Ленинградской области» уверенно движется по ухабистым полевым дорогам. Местами кажется, что он вот-вот увязнет, но машина упорно преодолевает грязь и буреломы. Тем временем специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира внимательно осматривают бескрайние просторы, выискивая возможных нарушителей. У каждого из них свои задачи, но объединяет их одно — забота о порядке в охотничьих угодьях.
Такая разная работа
В Ломоносове, на улице Еленинской, стоит трёхэтажное административное здание, где разместились сразу несколько организаций. На верхнем этаже находится Юго-Западный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Главное — не ошибиться дверью: слева ЗАГС. Это соседство невольно вызывает улыбку — в одном здании можно и замуж выйти, и оформить охотничий билет.
В небольшом кабинете меня ждут двое: главный специалист комитета в Ломоносовском районе Алексей Бауер-Бимштейн и специалист подведомственного комитету учреждения — ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» Сергей Щелкунов. Именно они проводят регулярные рейды по охотничьим угодьям. Цель таких выездов — контроль за соблюдением правил охоты, выявление браконьеров и проверка соблюдения норм законодательства в сфере охраны животного мира. Однако рейды бывают и внеплановыми: если поступает сигнал о нарушении, специалисты выезжают оперативно, независимо от дня недели.
— Наш рабочий день нередко длится больше положенного. Например, если поступает обращение о ДТП с дикими животными или какая-нибудь лисица заглянет в гости на чужой участок. Что касается кабинетной работы, то основная задача — оказывать гражданам государственные услуги: оформлять охотничьи билеты и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, — объясняет Алексей Юрьевич.
Местные жители обращаются в ведомство через дежурные службы, МФЦ, а также Госуслуги. Иногда приходят лично, но самый частый способ общения с Охотнадзором — личный телефон специалиста. Только за время нашего разговора в кабинете Алексей Юрьевич прерывается на звонок около шести раз:
— Извините, буквально нарасхват. У меня тариф на 1000 минут, но даже этого не хватает. Это показывает: люди научились спрашивать, писать, узнавать. Мы для охотников, конечно, выпускаем подробные книжки со всеми объяснениями, раздаём брошюры с номерами телефонов, сроками охоты, ведём социальные сети; у комитета есть официальный сайт, но порой легче разъяснить в личном общении.
В рейде
Наш рейд начался — впереди проверка Гостилицкого заказника и лесов вдоль Гостилицкого шоссе. Сворачиваем на одну из неприметных тропинок, продираясь сквозь грязь и бурелом. Вскоре замечаем одиноко стоящий автомобиль. Сергей Николаевич с улыбкой замечает: «Точно охотник». Позже он объясняет: охотники предпочитают определённые типы машин — как правило, с просторным багажником и надёжной подвеской. Они подходят для перевозки снаряжения и собак, а также для манёвров на лесных дорогах.
Алексей Юрьевич заглядывает внутрь, выискивая зацепки: чехол от ружья — есть, собачьи следы — тоже. Будто чувствуя наше появление, из леса выходят двое: охотник и белый пёс. Мужчина с ружьём расплывается в улыбке: «Давно не виделись».
Нужно уточнить, что именно государственный охотничий инспектор имеет право проверять документы, подтверждающие право на охоту, а также разрешения на хранение и ношение оружия. Более того, он может досматривать вещи, автомобиль и проверять, нет ли в них незаконно добытой дичи. Всего в области работает 32 государственных охотничьих инспектора.
В случае выявления нарушений госохотинспектор фиксирует их и составляет протокол об административном правонарушении. Документы оформляются на специальном устройстве — планшете со встроенным принтером. Информация оперативно уходит на сервер комитета и в любое время в оперативном режиме можно узнать — где и какого рода нарушение было выявлено.
Помимо государственного охотничьего инспектора за порядком на охотничьей тропе следят производственные охотничьи инспекторы — это штатные работники частных охотничьих хозяйств. Чтобы стать производственным охотничьим инспектором, нужно сначала подтвердить свои знания законодательства в сфере охоты, пройдя специальное тестирование. Прошедшим проверку выдаются нагрудный знак и удостоверение производственного охотничьего инспектора. Производственных охотничьих инспекторов в Ленинградской области — 337. Они также имеют право проверять у охотников документы на право охоты, но вот прав на досмотр и составление протоколов, как у госохотинспекторов, — у них нет. По факту выявленного нарушения они составляют специальный акт и отправляют его госохотинспектору для принятия мер.
Охотникам важно знать, что за непредъявление документов или оказание сопротивления как представителю госохотнадзора, так и производственному охотничьему инспектору, грозит административная ответственность и даже лишение права охоты.
Ну а «попавшийся» нам охотник спокойно предоставил все необходимые разрешающие документы, добычи при нём не было, документы на оружие тоже были в порядке. Проблем нет, лишь пожелание от Охотнадзора напоследок: «Хорошей добычи».
Охотничьи скрадки
Мы снова выезжаем на оживлённую трассу, следуем по Нарвскому шоссе. Периодически Алексей Юрьевич достаёт бинокль, осматривая окрестности. Вскоре мы поворачиваем в поле, рядом с которым весной уже который год выпускают в дикую среду серую куропатку. В 47-м регионе этот вид встречается редко и относится к краснокнижным, хотя в целом в России он довольно распространён. Уже несколько лет птиц содержат в подведомственном комитету Сосновском государственном опытном охотничьем хозяйстве, а после выпускают на волю. Часть особей кольцуют, что позволяет проследить судьбу птиц.
Программа увеличения популяции даёт хорошие результаты. В 2016 году в Ленобласти было зафиксировано около 1100 птиц, а по состоянию на 2023 год — уже более 6500.
— И птиц, и других животных подкармливаем, особенно это важно в зимний период. Также вместе с ветеринарами проводим весеннюю вакцинацию диких животных от бешенства. Именно поэтому случаев этого заболевания в Ленобласти нет, — отмечает Сергей Николаевич.
— Остановись-ка, — вдруг прерывает его Алексей Юрьевич, всматриваясь в сооружение из веток, укрытое сеном — это охотничий скрадок для охоты на гусей.
Мне объясняют — именно в таких местах скрываются охотники, выжидая пролёта птиц. Он утеплён, внутри есть даже удобная скамейка на трёх человек. Лишь один минус, на которыйпосетовали специалисты Охотнадзора, — рядом разбросаны гильзы. Всё-таки нужно за собой убирать.
Рейд выдался спокойным — никаких нарушений зафиксировано не было. Однако это вовсе не означает, что инспекторы остаются без работы. С начала года специалисты Охотнадзора области провели более 2200 рейдов, выявив 203 случая нарушений правил охоты.
Ведомство также активно участвует в программах сохранения редких видов животных, поддерживает центры реабилитации диких животных, осуществляет их подкормку, ведёт учёт всех видов животных, обитающих в области, определяет квоты добычи, решает проблемы населения при выходах диких животных к населённым пунктам, занимается профилактикой нарушений, экологическим просвещением, предоставляет государственные услуги по выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов. И, как показывает практика, этот труд незаменим для сохранения природного богатства региона.
КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО
ФОТО: КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО, АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ, ВАЛЕРИЙ ШИШЕНКОВ