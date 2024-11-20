Хранители охотничьих угодий

Такая разная работа

В Ломоносове, на улице Еленин­ской, стоит трёхэтажное адми­нистративное здание, где раз­местились сразу несколько организаций. На верхнем эта­же находится Юго-Западный от­дел по осуществлению пере­данных полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфе­ре охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животно­го мира Ленинградской области. Главное — не ошибиться дверью: слева ЗАГС. Это соседство не­вольно вызывает улыбку — в од­ном здании можно и замуж вый­ти, и оформить охотничий билет.

В небольшом кабинете меня ждут двое: главный специалист комитета в Ломоносовском рай­оне Алексей Бауер-Бимштейн и специалист подведомственно­го комитету учреждения — ЛОГ­КУ «ЛЕНОБЛОХОТА» Сергей Щел­кунов. Именно они проводят регулярные рейды по охотни­чьим угодьям. Цель таких выез­дов — контроль за соблюдением правил охоты, выявление браконьеров и проверка соблюдения норм законодательства в сфере охраны животного мира. Однако рейды бывают и внеплановыми: если поступает сигнал о наруше­нии, специалисты выезжают опе­ративно, независимо от дня не­дели.

— Наш рабочий день неред­ко длится больше положенного. Например, если поступает обра­щение о ДТП с дикими животны­ми или какая-нибудь лисица за­глянет в гости на чужой участок. Что касается кабинетной работы, то основная задача — оказывать гражданам государственные ус­луги: оформлять охотничьи би­леты и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, — объяс­няет Алексей Юрьевич.

Местные жители обращают­ся в ведомство через дежурные службы, МФЦ, а также Госуслу­ги. Иногда приходят лично, но самый частый способ общения с Охотнадзором — личный теле­фон специалиста. Только за вре­мя нашего разговора в кабинете Алексей Юрьевич прерывается на звонок около шести раз:

— Извините, буквально на­расхват. У меня тариф на 1000 минут, но даже этого не хватает. Это показывает: люди научились спрашивать, писать, узнавать. Мы для охотников, конечно, выпуска­ем подробные книжки со всеми объяснениями, раздаём брошю­ры с номерами телефонов, сро­ками охоты, ведём социальные сети; у комитета есть официаль­ный сайт, но порой легче разъяс­нить в личном общении.

В рейде

Наш рейд начался — впереди проверка Гостилицкого заказ­ника и лесов вдоль Гостилицко­го шоссе. Сворачиваем на одну из неприметных тропинок, про­дираясь сквозь грязь и бурелом. Вскоре замечаем одиноко стоя­щий автомобиль. Сергей Николаевич с улыбкой замечает: «Точно охотник». Позже он объясняет: охотники предпочитают опреде­лённые типы машин — как пра­вило, с просторным багажником и надёжной подвеской. Они под­ходят для перевозки снаряже­ния и собак, а также для манёв­ров на лесных дорогах.

Алексей Юрьевич загляды­вает внутрь, выискивая зацепки: чехол от ружья — есть, собачьи следы — тоже. Будто чувствуя наше появление, из леса выходят двое: охотник и белый пёс. Муж­чина с ружьём расплывается в улыбке: «Давно не виделись».

Нужно уточнить, что именно государственный охотничий ин­спектор имеет право проверять документы, подтверждающие право на охоту, а также разре­шения на хранение и ношение оружия. Более того, он может досматривать вещи, автомобиль и проверять, нет ли в них неза­конно добытой дичи. Всего в об­ласти работает 32 государствен­ных охотничьих инспектора.

В случае выявления наруше­ний госохотинспектор фиксирует их и составляет протокол об ад­министративном правонарушении. Документы оформляются на специальном устройстве — план­шете со встроенным принтером. Информация оперативно ухо­дит на сервер комитета и в лю­бое время в оперативном режи­ме можно узнать — где и какого рода нарушение было выявлено.

Помимо государственного охотничьего инспектора за по­рядком на охотничьей тропе следят производственные охот­ничьи инспекторы — это штат­ные работники частных охот­ничьих хозяйств. Чтобы стать производственным охотни­чьим инспектором, нужно сна­чала подтвердить свои знания законодательства в сфере охо­ты, пройдя специальное тести­рование. Прошедшим проверку выдаются нагрудный знак и удо­стоверение производственного охотничьего инспектора. Про­изводственных охотничьих ин­спекторов в Ленинградской об­ласти — 337. Они также имеют право проверять у охотников документы на право охоты, но вот прав на досмотр и состав­ление протоколов, как у госо­хотинспекторов, — у них нет. По факту выявленного нарушения они составляют специальный акт и отправляют его госохотин­спектору для принятия мер.

Охотникам важно знать, что за непредъявление документов или оказание сопротивления как представителю госохотнадзора, так и производственному охотничьему инспектору, грозит административная ответствен­ность и даже лишение права охоты.

Ну а «попавшийся» нам охот­ник спокойно предоставил все необходимые разрешающие до­кументы, добычи при нём не было, документы на оружие тоже были в порядке. Проблем нет, лишь пожелание от Охотнадзора напоследок: «Хорошей добычи».

Охотничьи скрадки

Мы снова выезжаем на ожив­лённую трассу, следуем по Нар­вскому шоссе. Периодически Алексей Юрьевич достаёт бинокль, осматривая окрестности. Вскоре мы поворачиваем в по­ле, рядом с которым весной уже который год выпускают в дикую среду серую куропатку. В 47-м регионе этот вид встречается редко и относится к краснок­нижным, хотя в целом в России он довольно распростра­нён. Уже несколько лет птиц содержат в подведомственном комитету Сосновском государственном опытном охотничьем хозяйстве, а после выпускают на волю. Часть особей кольцуют, что позволяет проследить судь­бу птиц.

Программа увеличения по­пуляции даёт хорошие резуль­таты. В 2016 году в Ленобла­сти было зафиксировано около 1100 птиц, а по состоянию на 2023 год — уже более 6500.

— И птиц, и других живот­ных подкармливаем, особен­но это важно в зимний период. Также вместе с ветеринарами проводим весеннюю вакцина­цию диких животных от бешен­ства. Именно поэтому случаев этого заболевания в Ленобла­сти нет, — отмечает Сергей Ни­колаевич.

— Остановись-ка, — вдруг прерывает его Алексей Юрье­вич, всматриваясь в сооружение из веток, укрытое сеном — это охотничий скрадок для охоты на гусей.

Мне объясняют — именно в таких местах скрываются охот­ники, выжидая пролёта птиц. Он утеплён, внутри есть даже удобная скамейка на трёх человек. Лишь один минус, на который­посетовали специалисты Охот­надзора, — рядом разбросаны гильзы. Всё-таки нужно за собой убирать.

Рейд выдался спокойным — никаких нарушений зафикси­ровано не было. Однако это во­все не означает, что инспекторы остаются без работы. С начала года специалисты Охотнадзо­ра области провели более 2200 рейдов, выявив 203 случая на­рушений правил охоты.

Ведомство также активно участвует в программах сохра­нения редких видов животных, поддерживает центры реаби­литации диких животных, осу­ществляет их подкормку, ведёт учёт всех видов животных, оби­тающих в области, определя­ет квоты добычи, решает про­блемы населения при выходах диких животных к населённым пунктам, занимается профилак­тикой нарушений, экологиче­ским просвещением, предостав­ляет государственные услуги по выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охот­ничьих ресурсов. И, как по­казывает практика, этот труд незаменим для сохранения при­родного богатства региона.

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО

ФОТО: КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО, АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ, ВАЛЕРИЙ ШИШЕНКОВ