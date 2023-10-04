Гатчинские музеи присоединились к Форуму малых музеев

Форум малых музеев – это ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого небольшие музеи проводят на своих площадках тематические программы и мероприятия. Это уникальная возможность посетить такие музеи, о которых многие даже не слышали.

В 2023 году основными темами Форума малых музеев стали семья и 320-летие со дня основания Петербурга.

Музей города Гатчины

(г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 18. 8(813 71) 2-14-66).

5 октября в 17.00 и 7 октября в 12.00 - экскурсия по музею «Семейная история» (0+). По записи. По входному билету.

6 октября, с 10 до 18 часов - день открытых дверей. Без записи.

7 октября в 15.00 - лекция «Семья Ольденбургских» (0+). Без записи. По входному билету.

8 октября в 14.00 — музейное занятие «Герб моей семьи» (0+). По записи. По входному билету.

Гатчинский музей истории военной авиации

(г. Гатчина, ул. Балтийская, 4. 8(952)287-21-21)

7 октября - экскурсия «Жизнь - небу: генерал А.М. Кованько и его семья» (12+). По договоренности. По записи. По входному билету.

8 октября — музейное мероприятие «Есть память, которой не будет забвенья, и подвиг, которому нет конца…»: 80-летию подвига А.И. Перегудова посвящается (12+). По договоренности. По записи. По входному билету.

Музей также приглашает группы школьников на веселые и познавательные экскурсии.

Интерактивное занятие на экспозиции авиационной техники. По записи. 300 руб./500 руб.

Полет при помощи VR очков с автопилотом (7 минут - 300 руб), управляемый полет (10 минут - 500 руб.)

Музей «Домик няни А.С. Пушкина»

(д. Кобрино, д. 27. 8(931)-310-31-33)

Все дни фестиваля, кроме 9 октября, с 9 до 16 часов - выставка «Вековая мудрость семейного рушника» (0+). Без записи. 50 руб. (дети — бесплатно).

7 октября в 12.00 - «В гостях у нянюшки». Обзорная экскурсия (6+). По записи. 200 руб.

10 октября в 10.00 - видеоролик «Люблю тебя, Петра творенье», посвященный 320-летию Санкт-Петербурга (6+). Офлайн на странице группы ВКонтакте (https://vk.com/club189781979).

Музей «Дачная столица»

5, 6, 7, 8 октября в 14.00 - тематическая экскурсия «Семейные истории сиверских дачников» (6+). Без записи. Бесплатно. Адрес музея: Гатчинский р-н, пос. Сиверский, ул. Красная, д, 30 Б. 8 (921) 794 80 87.

8 октября в 15 часов - концерт «Счастливые песни» (0+) заслуженного коллектива «Хоровая студия мальчиков и юношей Санкт-Петербурга». Место проведения: СККЦ «Юбилейный». Адрес: поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д.12. Без записи. Бесплатно.

5, 6, 7, 8 октября с 11 до 17 часов - выставка детского рисунка «Моя семья» (6+). Место проведения выставки: Сиверская поселковая библиотека им. А.Н. Майкова. Адрес: поселок Сиверский, ул. 123-й Дивизии, 2А. Без записи. Бесплатно.

Музей-усадьба «Суйда»

(п. Суйда, ул. Центральная, д. 1. 8 (813) 715-89-70)

7 октября с 10 по 17 часов - день открытых дверей. Без записи.

5 октября с 10 по 16.30 часов — квест-кроссворд, познавательная игра «Тайны старинной усадьбы» (12+). По записи. 200 руб.

1, 6 и 8 октября в 12, 13.30, 15 часов - тематическая экскурсия «Семейство Ганнибалов» (12+). По записи. 200 руб./ чел. (от 6 человек); 1000 руб. за всю группу до 5 человек.

Музей Гатчинского педагогического колледжа

(г. Гатчина, ул. Рощинская, 7. 8(904) 334 74 26)

7 октября с 9 до 13 часов - день открытых дверей. По записи.

Весь период фестиваля, кроме 1 и 8 октября, с 9 до 13 часов - выставка-представление «Учительство в лицах» (12+). По записи. Бесплатно.

Ежедневно - конкурсная программа «Семья в объективе» (очно-заочная форма проведения) (12+). Подведение итогов - 10 октября в 14.30. По записи. Бесплатно.

3-6 октября - музыкальная онлайн-викторина «Мой Петербург» (12+). ВКонтакте (https://vk.com/public187058704). Без записи. Бесплатно.