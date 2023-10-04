Каждый труд благослови удача!

Агропромышленный факультет (ранее профессиональное училище) в поселке Елизаветино - одно из старейших образовательных учреждений Ленинградской области, образовано 19 февраля 1951 года. За время работы коллективом подготовлено свыше 12 тысяч специалистов. Факультет имеет учебное хозяйство - 207 га земли, ферму, технопарк и современное общежитие на 200 мест. Но главное его богатство – дружный, творческий педагогический коллектив, который уже много лет возглавляет Евгений Владимирович Самойлов.

Наталья Викторовна Кожина, заместитель руководителя по учебно-производственной работе, преподаватель специальных дисциплин. Стаж работы в системе среднего профессионального образования – 27 лет (с 1996 года):

- Жителем Ленинградской области я стала в 1980 году, переехала из Ярославской области. Окончила Ленинградский кооперативный торговый техникум по специальности товаровед, работала заведующей магазином. С 23 лет моя профессиональная деятельность связана с системой СПО. Свой путь начинала именно здесь, в Елизаветино. Совмещая обучение в институте, работала заведующей хозяйством. Директор всячески поддерживал меня: «Есть способности - нужно расти». Получив необходимое образование, стала мастером производственного обучения по профессии «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров» и преподавателем специальных дисциплин. В 2015 году была назначена на должность заместителя декана по учебно-воспитательной работе, а через три года - на должность заместителя руководителя агропромышленного факультета по учебно-производственной работе. Преподаю бухгалтерский учет и аудит.

Самая большая радость для педагога – успешные выпускники. А если они успешны благодаря той профессии, которую им дал мастер, радостнее вдвойне. За годы моей работы выпущено 75 квалифицированных продавцов, которые теперь трудятся в том числе заведующими магазинов в Гатчине, Санкт-Петербурге, в торговых центрах Ленинградской области. Некоторые из них имеют свою сеть магазинов.

Грамотные, квалифицированные продавцы всегда востребованы. Ведь не каждый может работать продавцом. Нужно многое знать о товаре, уметь правильно предложить его. Время меняется, меняется товар, поэтому нужно уметь постоянно изучать новое и самому совершенствоваться.

За время моей работы подготовлено более 150 выпускников по профессии «Хозяйка усадьбы» и более 200 квалифицированных рабочих среди взрослого населения - по профессиям «Тракторист», «Машинист экскаватора», «Водитель погрузчика». Когда у человека есть профессиональное образование, он тверже стоит на ногах, имеет перспективу профессионального роста, менее зависим от колебаний рынка труда и изменений в жизни.

Приятно, когда к нам на факультет приезжают выпускники. Наши встречи всегда очень трогательны.

Общаться с молодежью интересно. С ними душой молодеешь. Они стимулируют работать лучше, стремиться к новому и самим учиться.

Конечно, сейчас совершенно другие дети. Мне нравится, что они более открытые. Не боятся высказывать свою точку зрения, не боятся делать то, что хотят. Нет той зажатости, которая была в детях еще 20 лет назад.

С другой стороны, современные подростки хотят всего и сразу, что не очень хорошо. Не зря наш президент уделяет большое внимание воспитательному процессу, социализации детей, вовлечению их в спорт и трудовую деятельность. И наш преподавательский коллектив этому очень рад и всячески поддерживает.

Я работаю на выборах председателем участковой избирательной комиссии. Нам очень хорошо помогают волонтеры из числа наших студентов. И избирателям приятно, что им оказывают внимание. Знаете, раньше дети за работу спрашивали деньги. Сейчас они уже понимают, что такое волонтерство, и подобное не приходит в голову. Этой осенью мы заключили договор с сельхозпредприятием в Волосовском районе: ребята убирают камни на поле. Труд - всегда на пользу.

Какая мотивация? Я объясняю так: у вас мотивация одна - вы учитесь для себя. Чтобы стать кем-то в жизни, вы должны учиться. Сейчас это ваша работа. Только получив образование, вы сможете занять достойное место в обществе.





Галина Сергеевна Тумбольцева, преподаватель русского языка и литературы, работает с детьми 28 лет:

- Приехала в Гатчинский район из Ростовской области десять лет назад. Работала в школе, в коррекционном интернате, и вот уже пять лет преподаю на агропромышленном факультете ГИЭФПТ. Сразу хочу отметить, здесь люди добрее, гостеприимнее. Меня очень хорошо приняли в коллектив, и теперь окружают очень позитивные люди, которые не дают отчаиваться. Говорят: «Все получится. Все будет хорошо». И мы в это верим.

Группы на нашем факультете большие. Конкурс на все профессии, поэтому некоторые ребята учатся платно. Сейчас самые востребованные профессии – «Повар-кондитер» и «Технолог». Кому-то нравится готовить и красиво оформлять блюда. Другие мечтают открыть свое дело. Недавно мой студент поделился планами: «Хочу открыть такой ресторан, где будет только полезная пища». Тема здорового питания актуальна. Думаю, у него может получиться.

Волонтерским движением на факультете охвачено около двух десятков человек. Это члены движений «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы». Мы взаимодействуем с волонтерами Гатчинского Дворца молодежи, с командой движения «Молодежка». Я сама волонтер, председатель штаба здорового образа жизни. Вместе с другими «Волонтерами-медиками» помогали людям во время ковида. В больницах заполняли бланки. Продукты привозили тем, кто не мог сам купить. Ребята сдают кровь, и я вместе с ними. Призывая к здоровому образу жизни, проводим лекции, беседы. Организуем спортивные и другие интересные мероприятия.

Я ребят и направляю, и активно поддерживаю во всем хорошем. У нас сложилась творческая группа. Ребята поют, танцуют, сами пишут стихи, песни, сценарии, готовят театральные сценки. Не надо их просить, они горят желанием самореализоваться. Мы уже давали благотворительные концерты, и получили очень хорошие отзывы. Это направление активно развивается. Сотрудничаем со школами, с ДК. Но хотелось бы, чтобы на нашей базе проходили более масштабные мероприятия, чтобы к нам приезжали гости. А принять их есть где: у нас два актовых зала, оборудование.

Мы сотрудничаем и участвуем в мероприятиях Российского союза сельской молодежи, во всех общественных, патриотических мероприятиях Гатчинского района и нашего института. Ездили на молодежные форумы, в том числе на образовательный форум «Гром». У нас сильные команды по разным видам спорта. Очень горжусь успехами своих учеников.

С каждым годом на факультет приходит все больше талантливых, открытых детей. С ними приятно работать. И главное – у них есть желание, они выдвигают собственные инициативы.

Татьяна Александровна Сюгияйнен, мастер производственного обучения по профессии «Хозяйка усадьбы». Общий стаж 33 года, из них педагогический стаж - 20 лет:

- Окончила Ленинградский кооперативный торговый техникум, работала товароведом. Потом получила педагогическое образование и высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работать мастером производственного обучения начала в 2003 году и работаю уже 20 лет. Веду специальные предметы «Овощеводство» и «Растениеводство». В нашей оранжерее мы выращиваем рассаду овощей – перцы, баклажаны, помидоры, огурцы, ухаживаем за цветами. Затем отправляем ребят на производственную практику. Как правило, в питомник в деревне Натальевка – это наш основная база. Сейчас я еще преподаю спецпредмет «Поварское дело». Проходим практику в наших учебных лабораториях и отправляем учеников на производство.

Очень важно заинтересовать подростков. Что касается растениеводства, мы на практике сталкиваемся с тем, что многие ребята даже лопату в руках не держали и землей не занимались. Поэтому терпеливо прививаем интерес. В том числе личным примером. Когда они видят результат своего труда – глаза загораются. На втором курсе после каникул приходят и показывают фотографии, что они выращивали дома. Мы обмениваемся рассадой. Технологи слушают наши обсуждения рассады и тоже проявляют инициативу в выращивании растений.

Думаю, получив профессию, ребята не останутся без работы. Уже после первого курса питомник в Натальевке предлагает подработать. Кто-то после окончания учебы пришел в питомник на постоянную работу. Кто-то уже достиг руководящей должности. Учебно-производственная практика была и в питомнике в Борницах. Думаю, окончив учебу, ребята туда тоже обратятся.

Работник СПО должен быть строгим, но доброжелательным. Не раздражаться, не обижаться, а понимать подростков. У них трудный возраст – эмоции, всплески. Их нужно любить и давать знания. У нас дети не всегда из благополучных семей. Они просто вынуждены устраиваться на работу. Мы понимаем это. Убеждаем, что и учиться нужно. И учим расставлять приоритеты.

Елена Петровна Калинина (Цителадзе), преподаватель биологии и химии. Преподает на факультете в Елизаветино с 1993 года – 30 лет:

- Я родилась в Батуми. Мама преподавала историю, вела библиотечную работу. Также она занималась краеведением, писала книги о батумских заводах. Но когда произошли известные события, мы переехали в Гатчинский район. Здесь, в Елизаветино, у меня уже второе родное место. Меня очень тепло приняли. Квартиру дали, работу. Здесь родился второй сын. То, что у нас такой дружный коллектив, - заслуга Евгения Владимировича Самойлова. У нас отличный руководитель. Именно он создает климат в коллективе. Евгению Владимировичу жалко всех детей, поэтому берет и очень сложных. Куда им еще идти?

Но года три назад с набором детей пошел какой-то перекос. Проблема эта не только нашего образовательного учреждения. И, я надеюсь, временная. Сейчас многие дети уходят из школы после 9 класса. Хотят раньше получить профессию. Родители их в этом поддерживают. После 11 класса сложно найти учебное заведение, где можно получить среднее профессиональное образование, а уверенности, что ребенок сможет поступить даже за деньги и осилить институт - нет. Оплачивать вуз дороже, поэтому платят за рабочую профессию.

Много профессиональных училищ (как их раньше называли) закрыли. Соответственно, конкурс на место поднялся так, что ребятам с тройками не поступить. У нас сейчас в основной массе получают рабочие профессии ребята, которые учились в школе на 4 и 5. Будут ли эти дети трактористами, автомеханиками? А мальчишки-троечники, которым не даются школьные предметы, но они с детства приучены работать руками, любят технику, с папами машины ремонтируют - не могут поступить. Нет в этих семьях такого достатка, чтобы платно учиться на тракториста.

Конечно, мы хотим учить хороших детей, чтобы успевали по школьным предметам, побеждали на предметных олимпиадах. Для преподавателя и ученика – это очень хорошо, и стимул есть. Но… Что-то здесь нужно решать. Все, кто уходит из школы после 9 класса, обязательно должны получить профессию. Они тоже наши дети, граждане страны. Это задача государственная.

Другой вопрос. С сентября обучение профессии 1 год и 10 месяцев (было 3 года и 10 месяцев), из которых год на школьную программу. Невозможно 16-17-летнему подростку дать сложную профессию за 10 месяцев. Нужно изучить множество агрегатов, научиться ими управлять. Пройти реальную практику, а не только на тренажере.

Увереннее в профессии те, у кого семейные династии, кто, окончив наш факультет, приводит своих детей. У нас таких хороших примеров немало. И это очень приятно.

От всего нашего педагогического коллектива поздравляю коллег с Днем работника СПО. Желаю всем терпения, выдержки, мужества. Чтобы наши дети видели, как мы их любим, как заботимся о них. Чтобы профессия, которую мы им даем, была всегда востребована!

Подготовила Татьяна Можаева